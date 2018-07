Démare sprint naar zege in achttiende Tour-etappe

Arnaud Démare heeft de achttiende etappe van de Tour de France gewonnen. De Fransman was in de straten van Pau de snelste in een massasprint, voor zijn landgenoot Christophe Laporte en de Noor Alexander Kristoff. In het algemeen klassement veranderde niets, de gele trui blijft om de schouders van de Brit Geraint Thomas.

Iets voor twee uur begon het Tour-peloton aan de vlakke, 171 kilometer lange etappe van Trie-sur-Baïse naar Pau, voor de zeventigste keer finishplaats in de Ronde van Frankrijk.

De overgebleven 146 renners, inclusief de woensdag gevallen en flink gehavende groenetruidrager Peter Sagan, zagen al snel een kopgroep van vijf gevormd worden. De Nederlander Niki Terpstra, de Belg Guillaume Van Keirsbulck, de Fransman Thomas Boudat, en de Australiërs Matthew Hayman en Luke Durbridge pakten een voorsprong die nooit verder opliep dan drie minuten. Zestien kilometer voor de meet kwam er een einde aan hun ontsnapping.

Vrijdag staat de laatste bergetappe van deze Tour op het programma. Vanuit Lourdes wacht iets meer dan 200 kilometer over drie fameuze Pyreneeën-cols: de Aspin, de Tourmalet en de Aubisque. De finish ligt na een afdaling van twintig kilometer in Laruns.