Bestuursvoorzitter MC Slotervaart legt functie neer

Willem de Boer legt zijn functie neer als bestuursvoorzitter van het MC Slotervaart, het ziekenhuis in Amsterdam waar artsen onlangs het vertrouwen opzegden in het bestuur. Hij wordt opgevolgd door bestuurslid Mariska Tichem, meldt het ziekenhuis donderdag in een verklaring.

De Boer zal wel als lid van de raad van bestuur betrokken blijven bij het MC Slotervaart. Verder vertrekt Sjoerd de Blok uit de raad van commissarissen van MC Slotervaart, hij wordt bestuursvoorzitter van IJsselmeerziekenhuizen (met de locaties in Lelystad, Emmeloord en Dronten).

De twee ziekenhuizen, allebei van zorgondernemer Loek Winter, zeggen dat ze het samen eens zijn geworden om een reeks vernieuwingen door te voeren die nodig zijn “om op een goede wijze zorg te kunnen blijven bieden aan patiënten”. Hiervoor wordt een transitieteam aangesteld met vertegenwoordiging uit beide ziekenhuizen.

Eerder dit jaar concludeerden artsen van het MC Slotervaart in een brief dat de aanpak van het bestuur “zal leiden tot een faillissement van ons ziekenhuis”. Er zou sprake zijn van een “crisissituatie”, onder meer door achterstallige onderhoud, defecte apparatuur en problemen met klimaatbeheersing.