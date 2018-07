Shell begint twee jaar na mega-overname BG Group met beloofde terugkoop van aandelen

Shell begint met het terugkopen van 25 miljard dollar aan aandelen. Dat maakte het Brits-Nederlandse olie- en gasbedrijf donderdag bekend bij de presentatie van de kwartaalcijfers. Aandeelhouders zaten te wachten op die stap.

Shell had voor 42 miljard dollar aan aandelen uitgegeven in de aanloop naar de overname in 2016 van de Britse olie- en gasmaatschappij BG Group. Die mega-overname werd voor driekwart met aandelen betaald. Door de nieuw uitgegeven aandelen verwaterde de invloed van al bestaande aandeelhouders. Bestuursvoorzitter Ben van Beurden beloofde destijds om vanaf 2017 weer voor 23 miljard dollar aan aandelen terug te kopen. Het duurde uiteindelijk een jaar langer, omdat Shell zijn eigen schuldpositie nog ontoereikend vond. Door de terugkoop zien bestaande beleggers hun belang in Shell weer toenemen.

In het tweede kwartaal bleef de winst van Shell achter bij de verwachtingen. Die bedroeg 4,7 miljard dollar, tegen 5,4 miljard dollar in de eerste drie maanden van dit jaar. De winst is wel 30 procent meer dan een jaar geleden. Shell profiteert nog steeds van de hogere olie- en gasprijs.

De olie- en gasproductie lag 7 procent lager dan een jaar geleden. Dat komt doordat Shell nog altijd bezig is om activiteiten af te stoten, zoals recent in Noorwegen, Maleisië en Thailand, en de teerzandproductie in Canada. De productie uit bestaande en nieuwe velden steeg juist, met 2 procent. (NRC)