Honderden bestormen Ceuta, Spanje steeds populairder bij migranten

Donderdagochtend zijn zo’n zeshonderd mensen vanuit Marokko over de hekken bij de Spaanse exclave Ceuta geklommen. Het was de grootste bestorming van die EU-buitengrens sinds jaren. Het opvangcentrum daar was niet berekend op zo veel mensen, en op het Spaanse vasteland hebben de autoriteiten grote moeite om een groep van 1.300 migranten onder te brengen die de Europese Unie over zee had bereikt.

De actie van donderdagmorgen bevestigt nog eens dat Spanje dit jaar weer populair is geworden bij migranten. De voorbije weken slaagden duizenden erin het Zuid-Europese land vanuit Marokko met kleine bootjes te bereiken. Volgens de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken Josep Borrell is de plotselinge toestroom grotendeels het gevolg van de door Italië gesloten route vanuit Libië. „Het zijn communicerende vaten”, zei Borrell dinsdagavond in een gesprek met internationale correspondenten in Madrid.

Doelbewust

Het is een publiek geheim dat de Marokkaanse autoriteiten grote invloed hebben op de stroom van migranten uit Afrika. Met intensieve samenwerking slaagden Marokko en Spanje er de voorbije jaren in de grenzen redelijk dicht te houden. Nu migratie hoog op de agenda van de Europese Unie staat, lijkt het erop dat Marokko soms doelbewust de controle laat verslappen als onderdeel van een onderhandelingstactiek.

„Marokko kan dit niet bolwerken zonder de volledige medewerking van de EU. Je kunt geen samenwerking verlangen op het gebied van immigratie en terrorisme om vervolgens restricties op te leggen als het gaat om landbouw”, zei een bron bij de Marokkaanse regering eerder tegen NRC.

Kritiek op Europa

Volgens Borrell is migratie „het grootste probleem van de Europese Unie”. Hij zei dat Spanje op dit moment voldoende capaciteit heeft om migranten op te vangen, maar dat daar verandering in kan komen als er geen structurele oplossingen worden gevonden. „Het probleem wordt iedere dag groter. We hebben te maken met de wet van de zwaartekracht. Nu Italië een route heeft afgesloten, komen er veel meer naar Spanje.”

Borrell hekelde de wijze waarop de Europese Unie omgaat met de problematiek. „De Spaanse grens is een Schengengrens, dus van de hele Europese Unie. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om te voorkomen dat ‘Schengen’ kapot gaat. Sommige landen zoals Oostenrijk willen hun grens voor 100 procent dicht houden. Dat kan niet. We moeten samen de stroom zien te kanaliseren. De beelden van een dood kind op een strand of een dolend schip met migranten roepen emoties op. Op basis daarvan worden acties ondernomen. Maar het gaat erom dat we structurele hulp bieden van landen van herkomst. Alleen zo zijn de problemen van 200 miljoen mensen aan te pakken.”

De bestorming bij Ceuta gebeurde om zeven uur donderdagochtend bij Finca Berrocal, één van de zwakste plekken van het acht kilometer lange hekwerk. De Spaanse en Marokkaanse bewakers waren te laat om de groep van de grens weg te houden.

In totaal zouden 592 migranten Ceuta hebben bereikt. Daarvan moesten er 132 aan verwondingen worden behandeld. Ook 22 agenten raakten gewond bij de bestorming, waarbij migranten sprays en kalk gebruikten tegen de grensbewakers.

Het opvangcentrum van Ceuta heeft een maximale capaciteit van 512 plaatsen. Er wordt gezocht naar andere plaatsen om de migranten onder te brengen.