Tientallen doden bij zelfmoordaanslagen in Syrië

In het zuiden van Syrië zijn woensdagochtend een reeks bomaanslagen gepleegd waarbij zeker 50 mensen om het leven zijn gekomen en nog eens 78 anderen gewond raakten. Bij de stad Sweida liet een van de aanslagplegers in de buurt van een markt een bom ontploffen, waarbij veel slachtoffers vielen.

Dat meldt persbureau Reuters op basis van lokale bronnen, waaronder het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten en Al Manar, een aan Hezbollah gelieerde tv-zender.

IS eist aanslagen op

Het Syrische persbureau SANA schrijft dat Islamitische Staat (IS) mogelijk verantwoordelijk is voor de aanslagen. De provinciehoofdstad Sweida is in handen van het regeringsleger van president Assad. Volgens de Syrische staatsmedia hebben lokale autoriteiten na de aanslagen jacht gemaakt op betrokken militanten. Onder de slachtoffers zaten zowel burgers als veiligheidsmedewerkers van Assad.

Eerder deze maand laaide het geweld meerdere malen op in Zuid-Syrië, waar Assad met een offensief de laatste verzetsgroepen wil verdrijven in de regio Deraa. Hierdoor loopt het aantal vluchtelingen hoog op en trok een groep van 270.000 burgers richting de grens met Jordanië en de door Israël bezette Golanhoogten.