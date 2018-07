Aanslag bij stembureau Pakistan eist 29 levens

Bij een bomaanslag bij een stembureau in de Pakistaanse stad Quetta zijn woensdag zeker 29 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 35 mensen gewond. Dat heeft een woordvoerder van een ziekenhuis laten weten, aldus persbureau Reuters. In Pakistan worden woensdag parlementsverkiezingen gehouden.

Volgens de autoriteiten probeerde een man een stembureau in de stad binnen te komen. Toen de politie hem probeerde tegen te houden, blies hij zichzelf op. Islamitische Staat (IS) heeft de aanslag opgeëist, zo laat de terreurgroep weten via haar persbureau Amaq. Er zijn zo’n 370.000 militairen op de been om de verkiezingen rustig te laten verlopen.

Bloedige campagnestrijd

De verkiezingen gaan tussen de conservatieve Pakistaanse Muslim League (PML-N) en de centrumrechtse PTI-partij van de voormalige cricket-ster Imran Khan. Volgens de laatste peilingen krijgen beide partijen niet genoeg stemmen om een meerderheid in het parlement te vormen. De uitslag wordt in de loop van de avond verwacht.

De verkiezingscampagne verliep bloedig. Er vonden deze maand aanslagen plaats op campagnebijeenkomsten van twee seculiere partijen. Hierbij kwamen zeker 133 mensen om het leven. De Pakistaanse mensenrechtencommissie HRCP liet dinsdag weten bezorgd te zijn dat de verkiezingen niet “vrij, eerlijk, transparant en vredig” zullen verlopen.

Ook zorgde de terugkeer van ex-premier Nawaz Sharif van de PML-N van Londen naar Pakistan voor veel ophef. Hij is veroordeeld tot tien jaar gevangenis wegens corruptie en werd bij aankomst in Pakistan onmiddellijk opgepakt. Hij noemde zijn arrestatie “een kleine prijs” om “de onaantastbaarheid van de stem van de kiezer in Pakistan te onderstrepen.”

