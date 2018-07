Waarom het moederbedrijf van Zonnatura 450 miljoen euro aan beurswaarde verloor

Eén blik op de producten die levensmiddelenbedrijf Wessanen verkoopt en je ziet dat hun assortiment perfect binnen de tijdgeest past: granola met kokos, rijstwafels met quinoa, pindakaas maar dan met amandelen en zonder suiker. En nog allemaal biologisch ook: een markt die in Europa geregeld met 10 procent op jaarbasis groeit.

En tóch kreeg het Nederlandse Wessanen, pionier op het gebied van biologisch voedsel, er de afgelopen dagen flink van langs op de beurs in Amsterdam. Na de publicatie van tegenvallende halfjaarcijfers verloor het aandeel vrijdag maar liefst 26 procent. Deze week zette de daling verder door naar ruim 33 procent – al krabbelde de koers dinsdag weer wat op.

In euro’s uitgedrukt: in drie dagen tijd raakte het in 1765 opgerichte Wessanen ruim 450 miljoen euro aan beurswaarde kwijt. Hoe kan dat?

De koers van Wessanen.

‘Sweet spot’

Het bedrijf zelf wijt de tegenvallende cijfers deels júíst aan de groeiende populariteit van biologisch voedsel, zo meldde Wessanen bij de presentatie van de jaarcijfers. In Frankrijk, waar ruim de helft van Wessanens omzet vandaan komt, wordt het bioschap steeds voller. Allemaal nieuwe, hippe producten die ten koste zouden gaan van Wessanens Bjorg, het grootste Franse biologische levensmiddelenmerk.

Daarnaast deed Wessanen, in Nederland bekend van de merken Zonnatura en Clipper (thee), een mislukte poging om de prijzen in de Britse supermarkten te verhogen. Maar die reageerden door een deel van de Wessanen-producten van de schappen te halen.

Het bedrijf schroefde de groeivooruitzichten van die merken terug van ‘sterk’ naar ‘gematigd’.

En daar zit hem de crux: beleggers hadden de afgelopen jaren juist erg hoge verwachtingen van het Nederlandse bedrijf. „Wessanen is typisch een voorbeeld van een hoge boom die veel wind vangt”, zegt Robert Jan Vos, analist van ABN Amro. Voor de publicatie van de halfjaarcijfers werd het volgens hem „extreem hoog” gewaardeerd, omdat het een ‘sweet spot’ te pakken leek te hebben.

Levensmiddelengiganten als Nestlé, Pepsico en Unilever moeten hard hun best doen om in Europa nog te blijven groeien, omdat consumenten een steeds grotere afkeer krijgen van een deel van hun assortiment: voorverpakt, ongezond eten of drankjes met suiker.

Wessanen (1.200 werknemers) zit juist in de hoek waar flinke groei als bijna vanzelfsprekend wordt gezien.

Al is dat niet altijd zo geweest. In het ruim 250-jarige bestaan heeft het concern zo ongeveer alles verkocht: van kanariezaad, waar het in 1765 mee begon, tot kaas, kroketten en sapjes. En misschien wel het bekendste voorbeeld: jenever. In 1993 ging Wessanen samen met Bols, een fusie die toen al veel kritiek kreeg en enkele jaren later werd ontmanteld.

Sinds een aantal jaar focust Wessanen alleen nog op gezond, natuurlijk, vegetarisch en biologisch. Die strategie won het vertrouwen van beleggers en wekte dus hoge verwachtingen, zegt Vos. „En dan kun je je als bedrijf geen fouten veroorloven.”

De koers van Wessanen zal wel stabiliseren, denkt Reginald Watson, analist bij ING, al zal dat waarschijnlijk niet op het oude niveau zijn. Het bedrijf zelf zal meer moeten gaan uitgeven aan reclame, zeker nu het zich bijvoorbeeld weer moet ‘invechten’ op de Britse supermarktschappen.

Wessanen moet aan het werk, zegt Vos. Wessanen is weliswaar een kleintje in vergelijking met de Nestlés van deze wereld, maar weer veel groter dan andere biologische voedingsbedrijven. Dat zou dus schaalvoordelen moeten opleveren, zegt hij. „Ze zouden minstens de marktgroei moeten kunnen bijhouden. En stiekem misschien nog iets meer.”