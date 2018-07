Waarzeggers van de Tour-televisie

Al vroeg op de dag was duidelijk dat de redacties van de bekendste Tourprogramma’s geramd zaten. De zestiende etappe kende een tumultueus verloop: oponthoud door stakende boeren die door de gendarmerie werden verdreven met pepperspray dat weer in de ogen van de renners belandde. De koers zelf was al even opwindend, mede door een angstaanjagende valpartij van renner Philippe Gilbert. Peter Vandermeersch, hoofdredacteur van NRC en te gast bij RTL’s Tour du jour: „Dit zijn de meest vreselijke beelden van deze Tour.”

Ook bij de publieke equivalent van de talkshow, De avondetappe, was de duikeling onderwerp van gesprek. De NOS-commentator over de na zijn val weer op zijn fiets geholpen Gilbert: „Deze man is opgetrokken uit schokbeton van de buitencategorie.” Dat bleek mee te vallen. De Belg verliet ‘s avonds de ronde met gehavende ledematen en een gebroken knieschijf.

De zege ging naar de Fransman Julian Alaphilippe. Volgens AD-journalist Thijs Zonneveld, vaste tafelgast bij De avondetappe „een super explosieve tovenaar”. Oftewel, aan superlatieven geen gebrek in beide programma’s. Aan journalistieke scherpte soms des te meer.

Zo was een aantal dagen geleden oud-renner Karsten Kroon te gast bij Tour du jour. Hij zei Thijs Zonneveld off the record te hebben verteld over zijn dopinggebruik tijdens zijn wielercarrière. Tot verbijstering van Kroon belandde het verhaal in april dit jaar desondanks met zijn naam en toenaam in het AD. Kroon: „Dat was niet chique. Hij heeft een journalistieke erecode geschonden.”

De uithaal schreeuwde om een reactie van Zonneveld, maar De avondetappe (dagelijks gemiddeld ruim 850.000 kijkers) negeerde Kroons uithaal in het commerciële broertje (iets meer dan 200.000 kijkers) volledig.

Ook hoofdgast Frank de Boer kreeg vrij baan. Opvallend, daar De Boer na succesvolle jaren als trainer bij Ajax bij twee achtereenvolgende clubs al na een paar maanden werd ontslagen. Na het laatste echec bij Crystal Palace in september 2017 zei De Boer pas in een nieuw seizoen weer ergens aan de slag te gaan. Maar in plaats daarvan zat hij nu, middenin de voorbereiding op het komende voetbalseizoen, bij De avondetappe. Wat gaat er mis in de trainerscarrière van De Boer? Het onderwerp werd niet eens aangeroerd.

Een prachtige voorzet

Ironisch genoeg zag de derde gast, politiek commentator Joost Vullings (EenVandaag), een duidelijke parallel tussen de parlementaire journalistiek en de sportjournalistiek. Vullings: „Ja, je bent allebei altijd op zoek naar nieuws.” Niemand aan tafel keek er raar van op. Zonneveld knikte zelfs instemmend. „Ik denk dat politieke journalistiek en sportjournalistiek van alle takken van journalistiek het meest op elkaar lijken omdat je er heel kort op zit en elkaar heel erg nodig hebt,” zei hij. „Als je kritisch over iemand bent, riskeer je dat degene over wie het gaat de volgende keer zegt: toedeledokie. Het is soms moeilijk om je onafhankelijk en rechtlijnig op te stellen.”

Een prachtige voorzet om hem naar de aantijging van Kroon te vragen. In plaats daarvan vroeg presentatrice Dione de Graaff naar zijn verwachtingen voor de rest van de Tour. Hè ja, wel zo gezellig.

De uitzending eindigde dinsdag op dezelfde manier. Zonneveld: „Morgen wordt het echt vuurwerk! Ga niet naar je werk of op bezoek bij je schoonmoeder.” Een lijn die zijn evenknie Michael Boogerd eerder op de avond bij Tour du jour al had ingezet.

Boogerd, met een glas Leffe voor zich op tafel: „Morgen wordt de Tour beslist.”

Presentator Bart Nolles: „Ja?”

Boogerd: „Ik weet het natuurlijk niet zeker, hè? Ik ben geen waarzegger.”