VS en EU willen nul-tarief op goederen

De Verenigde Staten en de Europese Unie gaan onderhandelen over de afschaffing van handelsbarrières op het gebied van industriële producten. Dat hebben president Donald Trump en Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, woensdag aangekondigd in Washington.

Met een beperkt handelsakkoord voorkomen de twee partijen een escalatie van hun handelsconflict, dat eerder dit jaar begon met de afkondiging door de regering-Trump van importheffingen op staal en aluminium uit Europa. Ter vergelding heeft de EU importheffingen ingesteld op 2,8 miljard euro aan Amerikaanse exportproducten.

De twee leiders spraken af geen nieuwe importheffingen af te kondigen terwijl de aangekondigde onderhandelingen over terugdringing van handelsbarrières lopen. De EU heeft toegezegd meer landbouwproducten van de VS te kopen, waaronder sojabonen, en meer energie van de VS te zullen afnemen.

Trump, die de EU had uitgedaagd alle importheffingen en handelsbarrières af te schaffen, sprak na afloop van zijn overleg met Juncker opgetogen van „een nieuwe fase in de betrekkingen”. „We willen eerlijke handel en een eerlijk handelsverdrag, en hopelijk kunnen we dat samen regelen”, zei Trump. In een gemoedelijke sfeer spraken de twee leiders een streven uit om handelsspanningen tussen de twee partijen terug te dringen en tot een akkoord te komen. „Als we geen heffingen en geen barrières en geen subsidies konden hebben, zouden de VS erg blij zijn”, aldus Trump.

Nauwe partners

Juncker bezocht het Witte Huis in een poging een handelsoorlog tussen de VS en de EU af te wenden.Hij wilde Trump ervan weerhouden het handelsconflict verder op te voeren. Trump had gedreigd ook importheffingen af te kondigen op Europese auto’s en auto-onderdelen, een plan dat vooral Duitsland zou schaden. De EU heeft vergeldingsmaatregelen klaarliggen tegen Amerikaanse exportproducten ter waarde van 20 miljard dollar, heeft de Europese Commissaris van Handel, Cecilia Malmström, laten weten.

De EU is niet bereid om alle barrières op te heffen, bijvoorbeeld op het gebied van landbouwproducten. „Ik hoop dat ze het zullen doen, wij zijn er klaar voor”, schreef Trump aan de vooravond van het bezoek van Juncker op Twitter. „Maar ze zullen het niet doen!”

Juncker heeft aangegeven dat de EU bereid is om een minder vergaand handelsverdrag met de VS te sluiten op het gebied van goederen. Ook stuurt hij aan op een internationaal verdrag met betrekking op de autosector, om importtarieven op auto’s af te schaffen. Eerdere handelsbesprekingen over een vergaand vrijhandelsverdrag tussen de VS en de EU, het Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) zijn door Trump afgewezen.

„We zijn nauwe partners en bondgenoten, geen vijanden”, zei Juncker erop wijzend dat de VS en de EU samen verantwoordelijk zijn voor ongeveer de helft van de wereldhandel. „We moeten ons richten op de vermindering van importheffingen in plaats van hen te laten oplopen.”