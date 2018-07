De bosbranden op het Griekse schiereiland Attika sloegen toe als vlammenwerpers. Aangewakkerd door een stormachtige wind, verspreidde het vuur zich razendsnel door de kurkdroge dennenbossen ten noordoosten van Athene. Veel mensen werden verrast door de vaart van het vuur.

„Het gebeurde erg snel”, zei Nikos Stavrinidis tegen persbureau AP. Hij was met zijn vrouw en vier vrienden in het kuststadje Mati om zijn zomerhuis op te knappen. „Het vuur was eerst in de verte, maar ineens bereikten vonken ons huis. Voor we het wisten waren we omringd door vlammen.”

Stavrinidis rende met zijn vrouw en vrienden naar zee. De vlammen brandden hun hielen toen ze het strand bereikten. Ze bedachten zich geen moment en doken in het water. Verblind en verstikt door de rook raakten ze al snel de kust uit het oog. Door de harde wind en de sterke stroming werden ze naar open zee gevoerd.

Na twee uur ronddobberen, werden ze opgepikt door een vissersboot met Egyptische bemanning. Twee van Stavrinidis’ vrienden waren tegen die tijd al verdronken. „Het is verschrikkelijk om te zien dat de persoon naast je verdrinkt en je kunt hem niet helpen. Dat zal altijd bij me blijven.”

Muur van rook en vlammen

Zo’n 800 mensen konden sinds de branden maandag uitbraken uit het water worden gevist door de kustwacht, vissers en plezierboten die in buurt waren. „Godzijdank was er de zee”, zei Kostas Laganos, een overlevende, tegen persbureau Reuters. „Want de vlammen achtervolgden ons tot aan het water. Onze ruggen brandden terwijl we in het water doken. Ik riep: ‘Mijn god, we moeten zwemmen om ons leven te redden’.”

Andere mensen probeerden met de auto te vluchten. Maar de weg die het dorp uit leidt, was al snel geblokkeerd door een muur van rook en vlammen. Mensen kwamen vast te zitten in het verkeer en probeerden zichzelf te voet in veiligheid te brengen. Velen hebben het niet gered. Op de weg staat nu een lange rij uitgebrande auto’s, sommigen met de sleutel nog in het contact.

De bosbranden hebben aan zeker tachtig mensen het leven gekost. De vrees is dat het dodental zal oplopen, want volgens reddingswerkers zijn er nog zestig tot honderd mensen vermist. Tweehonderd mensen zijn met brandwonden en ademhalingsproblemen in het ziekenhuis opgenomen, onder wie twintig kinderen. Tien gewonden verkeren in kritieke toestand.

‘Weggevaagd

Mati is het zwaarst getroffen door de bosbranden. Het dorp ligt in de regio Rafina, waar veel gepensioneerde Grieken een vakantiehuisje hebben en waar kinderen op zomerkamp gaan. Burgemeester Evangalos Bournos van Rafina zei tegen de BBC dat Mati is „weggevaagd”. Meer dan duizend gebouwen zijn verwoest of beschadigd, waaronder zijn eigen huis.

Op een klif in Mati, die uitkijkt over de zee, troffen reddingswerkers 26 verkoolde lichamen aan van volwassen en kinderen. Waarschijnlijk probeerden ze een pad naar beneden te vinden, waar een stenen trap leidt naar de zee. De ingang van het pad was slechts tien meter verderop, maar door de rook en het vuur konden ze die waarschijnlijk niet vinden.

Hun lichamen werden een dag later gevonden, dicht tegen elkaar aan. Sommigen leken elkaar stevig te hebben vastgehouden terwijl ze werden verzwolgen door de vlammen. „Deze mensen en hun kinderen hebben geprobeerd een vluchtroute te vinden, maar dat is helaas niet op tijd gelukt. Toen ze het einde zagen naderen, hebben ze elkaar instinctief omhelsd.”

Plunderen

Bosbranden komen geregeld voor in Griekenland tijdens de hete, droge zomers. In 2007 vielen zeker 60 doden als gevolg van bosbranden op het schiereiland Peloponnesos. Maar Griekenland is deze zomer niet het enige land in Europa waar bosbranden zijn uitgebroken als gevolg van ongebruikelijk hoge temperaturen en extreme droogte. In Zweden woeden zeker vijftig bosbranden, waarvan een aantal zelfs boven de poolcirkel. Maar daar zijn lang niet zoveel slachtoffers gevallen.

Het hoge dodental in Griekenland is voornamelijk te wijten aan de snelle verspreiding van het vuur, aangewakkerd door droogte, temperaturen van 40 graden en stormachtige winden. De regering zegt dat de branden mogelijk zijn aangestoken door mensen die leegstaande vakantiehuizen wilden plunderen. „Vijftien branden begonnen tegelijk op drie verschillende plekken in Athene”, zei regeringswoordvoerder Dimitris Tzanakopoulos.

Er woeden nog steeds branden in het getroffen gebied. Afgelopen nacht werden drie dorpen ten westen van Athene uit voorzorg ontruimd. Zo’n vijfhonderd brandweerlieden, bijgestaan door blushelikopters, proberen het vuur onder controle te krijgen.

Ondertussen zoeken reddingswerkers in de verkoolde en geblakerde dennenbossen en de uitgebrande huizen naar vermisten. „Hun familieleden vragen ons om bergen te verzetten – ‘ik wil mijn tante, ik wil mijn oom, mijn zoon, dochter, vader moeder’”, vertelde reddingswerker Dionysis Tsiroglou over de smeekbeden tegen persbureau Reuters.