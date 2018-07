Sergio Marchionne, de man die Fiat van een faillissement redde

Nadat hij in 2004 baas was geworden van de Fiat-groep, de grootste particuliere onderneming van Italië, droeg Sergio Marchionne meestal een donkerblauwe of zwarte trui. Zo wilde hij laten zien dat hij anders was. Half Canadees, zijn sporen als leider van een onderneming verdiend in Zwitserland, met weinig geduld voor Italiaanse gevoeligheden en rituelen.

Die trui is zijn beeldmerk gebleven, ook toen hij, na de fusie in 2009 tussen Fiat en Chrysler, op wereldwijd niveau opereerde. „Ik heb geen tijd om een das te strikken’’, was zijn grappende antwoord op vragen over zijn kleding. Dat was ook een verwijzing naar de enorme werklust die hem steeds heeft gekenmerkt en die hij ook van anderen eiste. Legendarisch is zijn opmerking uit zijn begintijd bij Fiat, toen hij constateerde dat een hele rij mensen achter elkaar binnen kwam toen de deur naar de bedrijfskantine open ging: „Hoe lang hebben die daar wel niet staan te wachten?”

In 2004 zat Fiat diep in de rode cijfers. „We verliezen twee miljoen euro per dag’’, vertelde hij tegen journalisten. Nu, zestien jaar later, is de Fiat Chrysler groep tien keer zo groot geworden. Het bedrijf maakte in 2017 een omzet van 111 miljard euro, en een winst van 3,5 miljard euro. Fiat Chrysler heeft 237.000 in dienst.

Toen Marchionne in juni van dit jaar de kwartaalcijfers presenteerde, had hij voor één keer een das aangetrokken. Zo tevreden was hij te kunnen melden dat de Fiat Chrysler groep uit de schulden was.

Het was een van zijn laatste publieke optredens. Eind juni ging hij voor wat omschreven is als een ingreep aan zijn schouders naar een kliniek in Zürich. Marchionne, een kettingroker, verwachtte een paar dagen weg te zijn. Maar na de operatie waren er problemen, die midden vorige week verergerden. Woensdagochtend werd bekend dat Marchionne op 66-jarige leeftijd is overleden.

Marchionne wordt in Italië gezien als de man die het land met de neus op de feiten van globalisering en modernisering heeft gedrukt. Hij heeft een hele reeks managementlagen binnen Fiat geschrapt en is ook een harde strijd aangegaan met de vakbonden. Daarbij kozen de werknemers in de Fiat-fabrieken uiteindelijk, tegen het advies van hun bond in, voor de visie van Marchionne – minder goede arbeidsvoorwaarden, veel automatisering, maar geen gedwongen ontslagen.

Als baas van wat nu de zevende autoproducent ter wereld is, kan Marchionne een aantal grote successen op zijn naam schrijven. Onder zijn regie werd in 2007 een nieuwe versie van de legendarische Fiat 500, oorspronkelijk uit 1957, geïntroduceerd. Het was vrijwel meteen een groot succes. De aandeelhouders waren zeer tevreden over de manier waarop hij daarna de landbouw- en graafmachinepoot van het bedrijf (CNH Industrial, in 2011) en Ferrari zelfstandig heeft gemaakt (in 2015).

Marchionne heeft ook al snel geconstateerd dat Fiat te klein was om alleen te verder te gaan. In 2005 sloot hij een akkoord met General Motors, waarbij hij vooral geïnteresseerd was in Opel. Dat plan tot samenwerking mislukte, maar Marchionne hield er twee miljard dollar aan over. In 2009 was er een nieuwe kans, toen Chrysler aan de rand van een faillissement stond. In een bewonderde deal kreeg Marchionne het voor elkaar dat Fiat 20 procent van de aandelen Chrysler kreeg in ruil voor de technische kennis van Fiat.

Bij herhaling onderstreepte Marchionne zijn bescheiden afkomst. Zijn vader was een carabiniere, die toen Marchionne veertien was, naar Canada emigreerde. In het korps carabinieri herken ik „dezelfde waarden die de basis zijn van mijn eigen opvoeding: serieusheid, eerlijkheid, plichtsgevoel, discipline en dienstbaarheid’’, zei hij vorige maand toen hij in Rome een Jeep, het succesmodel van FCA, aan carabinieri overhandigde.