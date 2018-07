Ryanair waarschuwt piloten en cabinepersoneel voor ontslag

Zeker honderd piloten en tweehonderd cabinemedewerkers van Ryanair hebben een brief ontvangen met de boodschap dat ze mogelijk vanaf 28 oktober geen werk meer hebben. Dit komt omdat de Ierse budgetmaatschappij zeker zes van de dertig in Dublin gestationeerde vliegtuigen wil verplaatsen naar Polen. Door de stakingen van de afgelopen maanden neemt het aantal boekingen vanaf Dublin af, terwijl de vraag in het Oost-Europese land juist toeneemt.

In een verklaring zei algemeen directeur Peter Bellew dat als de “betrouwbare reputatie” van Ryanair bedreigd wordt, baanverlies een “diep betreurd gevolg kan zijn”, meldt persbureau Reuters.

20 procent minder winst

Het bericht komt twee dagen na de bekendmaking van teleurstellende kwartaalcijfers voor het Ierse bedrijf. Ryanair maakte afgelopen kwartaal 20 procent minder winst, als gevolg van stakingen van cabinepersoneel. 2.500 vluchten werden geannuleerd, ruim 450.000 passagiers gedupeerd.

Het cabinepersoneel staakt al maanden vanwege onvrede met de arbeidsvoorwaarden. De medewerkers eisen meer loon en betere arbeidsvoorwaarden. Piloten zeggen onder meer dat onduidelijk is op basis waarvan medewerkers worden gepromoveerd of een standplaats krijgen toegewezen.

Ook vindt een deel van de freelance-medewerkers dat zij in een verkapt dienstverband werken voor Ryanair. Personeel dat werkt op het Europese vasteland wil bovendien onder het nationale arbeidsrecht vallen. Met het huidige systeem, waarmee zij werken onder het Ierse recht, kunnen zij geen gebruik maken van sociale voorzieningen.

Stakingen treffen ook Nederlanders

Een deel van de Ierse piloten heeft driemaal een 24-uursstaking gehouden, op 12, 20 en 24 juli. Ook personeel uit Italië, Spanje, Portugal en België uiten hun onvrede met de arbeidsvoorwaarden. Woensdag en donderdag vallen honderden vluchten van en naar deze landen uit.

Ook minstens twaalf vluchten van en naar Eindhoven Airport worden geraakt door de stakingen. Op de website van Ryanair is te zien dat vluchten van en naar Ibiza, Alicante, Malaga, Faro en Porto geannuleerd zijn.

Het Ierse Ryanair vliegt vanaf 86 vliegvelden in 37 landen. Vorig jaar reisden 130 miljoen passagiers met de luchtvaartmaatschappij. In december voorkwam de maatschappij nog grote stakingen tijdens de kerstdagen. Toen besloot de maatschappij na grote onrust vakbonden te erkennen, voor het eerst sinds de oprichting in 1985.