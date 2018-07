Qualcomm trekt miljardenbod op NXP in

De miljardenovername van de Nederlandse chipmaker NXP gaat niet door. Het Amerikaanse chipbedrijf Qualcomm kondigde woensdagavond aan zijn bod van 47 miljard dollar in te trekken omdat de Chinese autoriteiten geen toestemming geven voor de overname. Het zou de grootste deal in de chipindustrie geweest zijn tot nu toe.

De deadline voor de NXP-deal is al verschillende malen verlengd, in afwachting van de benodigde goedkeuring uit China. Door de handelsoorlog tussen de VS en China bleef dat stempel achterwege, terwijl de VS, de EU en Zuid-Korea wel akkoord waren gegaan. Officieel loopt de deadline donderdagochtend om zes uur af, maar in een toelichting op de kwartaalresultaten zei Qualcomm-topman Steve Mollenkopf dat hij geen plotselinge verandering meer verwacht.

In plaats daarvan koop Qualcomm 30 miljard aan eigen aandelen in, als gebaar naar de beleggers. NXP zou volgens de afspraken 2 miljard dollar schadevergoeding krijgen voor het afketsen van de overname.

Qualcomm had het bod op NXP (31.000 werknemers, waarvan 700 op het hoofdkantoor in Eindhoven) begin dit jaar al verhoogd van 110 naar 127 dollar per aandeel, nadat activistische beleggers aandrongen op een betere deal. Het aandeel NXP daalde in de handel na het sluiten van de beurs met ruim 2 procent tot iets meer dan 98 dollar.

Qualcomm leunt nu nog vooral op de omzet uit chips voor mobiele telefoons. Het wilde NXP kopen omdat het Nederlandse bedrijf een belangrijke toeleverancier is voor de auto-industrie. Die branche heeft vele chips nodig om auto’s uiteindelijk autonoom te laten rijden. NXP nam zelf in 2015 de Amerikaanse chipmaker Freescale over voor 11,8 miljard dollar.

Tijdens het overnameproces van NXP dreigde Qualcomm door Broadcom overgenomen te worden. Die deal werd geblokkeerd door de Amerikaanse toezichthouder.