Na 61 jaar opnieuw paardrijden

Gepensioneerd rentmeester Piet-Hein Steinmetz (72, links) werd in augustus 1957 samen met Aart Mensink (72, voormalig vakantieparkexploitant De Twee Bruggen) gefotografeerd op het erf van boerderij De Eschhof in Miste.

„We kwamen net terug van paardrijden. Mevrouw Mensink, Aarts moeder, nam de foto: hij als de boerenzoon en ik, het bezoekende jongetje uit Wassenaar. Ik woonde dichtbij Duindigt, maar de paardendraverij zei mij niets. De liefde voor paarden kwam door freule Sixma van Heemstra. Zij gaf voltigeles in Wassenaar en dat vond ik fantastisch. We traden ook op in een jeugdcircus.

In 1957 vroeg ik mijn ouders of ik die zomer op ruiterkamp mocht. Toevallig hoorde mijn vader op zijn werk over mevrouw Van den Bosch die lesgaf op een boerderij in Miste. Navraag leerde dat ik daar kon slapen en dat er voldoende paarden waren. Op het kamp kreeg ik Mimosa toegewezen, het paard waarop Aart eerder had leren rijden.

De boerderij zou hij later ombouwen tot vakantiepark. Maar die zomer deelden wij Mimosa en trokken als jongsten naar elkaar toe. Ik voelde me zo thuis dat ik er met Kerst en Pasen ook naartoe ging en vervolgens weer op zomerkamp. De bezoeken werden steeds talrijker. Terugrekenend heb ik er in tien jaar tijd één heel jaar doorgebracht. De paarden en hun rol in het boerenbedrijf trokken mij: met paard en wagen naar het land om te melken, maar ook per paard een ijsje halen.

Aart werd een vriend. Hij kwam naar Wassenaar waar wij elkaar leerden schaken en veel tafeltennisten: een andere wereld voor hem. Die vriendschap, begonnen tijdens dat eerste ruiterkamp, beslaat inmiddels eenenzestig jaar.”

