Teruglezen: Quintana wint etappe op dak van de Tour

Het algemeen klassement na 17e etappe Dit is de stand na de zeventiende etappe van de Tour de France. We sluiten het liveblog hiermee af. Morgen volgt een 171 kilometer lange, redelijk vlakke etappe. Grote kans dat dit uitmondt in een massasprint. Hoewel... echt veel sprinters zijn er niet meer. Het is ook onzeker of Sagan morgen aan de start verschijnt: hij kwam hard ten val, rijdt op flinke achterstand en zou vanavond naar het ziekenhuis gaan. De laatste kilometers in beeld:

Froome verliest veel tijd in laatste kilometers In de laatste paar kilometers heeft Froome vijftig kostbare seconden verloren op zijn concurrenten. Daarmee staat hij nu op plek drie, 2.31 minuten achter zijn ploegmaat in het geel. Dumoulin is een plekje opgeschoven en staat nu op 1.59 minuten achter Thomas. Direct na de koers reageert Tom Dumoulin dat hij alles gaf wat hij had. "Niet alleen van mij, maar ik mag hopen ook van de rest", zegt hij tegenover de NOS. "Je hoopt natuurlijk dat Thomas kraakt, of Roglic, maar op dit moment mag ik blij zijn dat Froome kraakte. Ik kan niet anders dan tevreden zijn." "Ik zag dat hij [Froome, red.] het al lastig had toen Roglic in de finale ging. Ik wist niet of hij aan het spelen was of dat het echt was. Ik zat ook aan mijn limiet, dus als ik te vroeg zou gaan, had ik mezelf ermee. Ik heb even gewacht en het was echt bij Froome. Thomas is gewoon de beste op dit moment. Daar is op dit moment niets aan te doen." Kruijswijk wist dat het explosief zou gaan worden: "De eerste twee beklimmingen vielen mee. Primož [Roglic, red.] begon en toen waren we vrij snel met een select groepje. Ik wist dat ik niet veel harder kon, het was vechten tot de streep. Op het laatst kon ik niet mee met Gerraint Thomas en Tom Dumoulin, maar ik denk dat ik tevreden mag zijn." Over zijn goede klassement in de Ronde zegt hij bij de NOS: "Ik probeer tot het einde van de Tour zo hard mogelijk te rijden en zo hoog mogelijk te eindigen in Parijs."

Thomas rijdt in laatste meters weg bij Dumoulin en Roglic Met de laatste kracht perst Thomas er nog een sprintje uit en komt vijf seconden eerder binnen dan Dumoulin en Roglic. Hij komt als derde boven en pakt bonificatieseconden. Daarachter volgt Kruijswijk en even later komt ook Froome binnen. Froome wordt weer uitgejoeld door het publiek. Dumoulin staat na vandaag in ieder geval op plek 2 van het klassement.

Quintana wint etappe op dak van de Tour Quintana wint de etappe op de Col du Portet! Hij gaat een paar plekken stijgen in het klassement. We gaan nu zien hoe groot de verschillen zijn tussen de klassementsrenners. Foto Benoit Tessier / Reuters

1,0 km - Roglic trekt door Roglic versnelt, waarop Thomas reageert. Dumoulin probeert aan te pikken, Kruijswijk moet nu laten lopen. Quintana is bezig aan de laatste vijfhonderd meter en pakt de etappe.

1,4 km - Dumoulin versnelt Dumoulin geeft er nog maar eens een klap op en het lijkt erop dat Froome wederom niet kan volgen. De Limburger rijdt Bernal er ook af. Thomas, Kruijswijk en Roglic kunnen mee.

2,4 km - Roglic demarreert, Froome moet lossen Roglic gaat nog een keer en geletruidrager Thomas reageert. Froome moet lossen, Dumoulin kan wel mee. Bernal maakt er een einde aan en zorgt ervoor dat Froome weer kan aansluiten. Het groepje klassementsmannen is weer bijeen. Quintana lijkt nu vrijwel zeker van zijn overwinning, met nog 1,7 kilometer te gaan rijdt hij nog 1.07 minuut voor.

5 km - Kruijswijk gaat! Steven Kruijswijk versnelt en probeert weg te rijden uit het groepje favorieten. Niemand reageert. Een demarrage kunnen we het niet noemen: hij krijgt geen ruimte en wordt vrij snel weer ingerekend.

6,4 km - Quintana alleen verder Nairo Quintana gaat op het steilste deel van de klim alleen verder! Als hij stand houdt, en daar lijkt het vooralsnog op, pakt hij de etappewinst en schuift hij op in het klassement. Met nog zes kilometer te klimmen heeft hij nog 1.10 minuut voorsprong. Martin rijdt een halve minuut achter de Colombiaan. In het peloton kijkt Froome vooral naar Dumoulin, en die heeft het ook niet makkelijk. Bardet, de huidige nummer vijf, moet lossen uit het groepje favorieten.

8,9 km - Quintana, Majka op kop van koers Kangert droomde misschien al van etappewinst, maar dan moet hij flink doortrappen. Quintana en Majka komen aansluiten, en gaan eroverheen. Als de voorsprong 1 minuut blijft, dan doet Quintana goede zaken en zal hij stijgen in het klassement. Van plek acht naar plek vijf, zo lijkt nu. LeTour Le Tour de France



Nairo Quintana et Rafal Majka sont désormais seuls en tête ! ✊

#TDF2018 https://t.co/HcsBUSLoO1 🏁 - 8 km @NairoQuinCo et @majkaformal are now alone in the lead! ✊Nairo Quintana et Rafal Majka sont désormais seuls en tête ! ✊ 25 juli 2018 @ 15:12 Volgen Daniel Martin versnelt en rijdt Kangert op 7,6 km van de streep ook voorbij. Tuft hij in een streep door naar de mannen vooraan? Op het steilste stuk van de derde klim vandaag lijkt hij niet dichterbij te kunnen komen. Hij blijft steken op 18 seconden.

10 km - Kangert heeft nog 1,5 minuut Met nog tien kilometer te gaan heeft Kangert nog anderhalve minuut voorsprong op zijn achtervolgers. Quintana en Majka rijden nu op zo'n 45 seconden van de koploper. Valverde is gelost, Martin rijdt er naartoe. Kan Martin nog bij Quintana komen? En is 1,5 minuut genoeg voor Kangert?

11,9 km - Dumoulin rijdt gaatje dicht Dumoulin heeft Froome en Roglic weer bijgehaald. Bernal gaat gelijk weer voor zijn kopman Froome rijden. Poels is ook teruggekomen in de groep favorieten. Ondertussen zit Kruijswijk ook nog mooi bij dit groepje. Zou hij nog wat kunnen? LeTour Le Tour de France

Dumoulin pulls everyone back together! 💪

Dumoulin ramène tout le monde ! 💪

#TDF2018 https://t.co/OFisf7JIqf 🏁 - 11 kmDumoulin pulls everyone back together! 💪Dumoulin ramène tout le monde ! 💪 25 juli 2018 @ 15:00 Volgen Quintana heeft nu gezelschap gekregen van zijn ploeggenoot Valverde en Majka. Zij rijden twintig seconden voor de groep klassementsrenners. Het lijkt erop dat Sagan toch flink tegen het asfalt is gesmakt. Hij zou zijn opgestaan, maar of hij de etappe kan uitrijden is niet zeker.

13,4 km - Quintana weg bij Martin, Roglic valt aan Quitana gaat zonder Martin verder. In het peloton plaatst Roglic een versnelling en nu zien we Sky wel reageren. Sterker: Froome zit gelijk in zijn wiel. Ze pakten zes seconden en Dumoulin moet nu zelf het gaatje dichtrijden. Geletruidrager Thomas kan hier van profiteren. Barguil en Fuglsang moeten lossen.

14,7 km - Quintana valt aan In het peloton, waar hard wordt gereden, vallen Daniel Martin en Nairo Quintana aan. Zij slaan gelijk een gat van dertig seconden. Zoals altijd reageert Sky niet. Aan de achterkant van het peloton zien we Mollema lossen.

15,8 km - Kangert weg bij Alaphilippe Kangert rijdt aan het begin van de derde klim weg bij Alaphilippe. De Fransman maakt nog een gebaar voor de camera en lijkt te willen zeggen: over en sluiten.

23 km - Alaphilippe daalt op het randje, Kangert volgt Alaphilippe lijkt de vliegende bollentrui vandaag. Hij daalt op het randje, lijkt met gemak heel hard naar beneden te gaan. Kangert volgt. Het kan bijna niet anders dan dat de twee weer uitlopen op de achtervolgers. Bericht uit het peloton: Sagan zou zijn gevallen. Als hij Parijs haalt, we weten niet hoe hard hij is gevallen, wordt het zijn zesde groene trui. Na de afdaling gaan de renners weer klimmen, richting het spreekwoordelijke dak van de Tour. De Col du Portet is een lange klim van 16 kilometer, met een gemiddeld stijgingspercentage van 8,7 procent. Niet onterecht een klim van de buitencategorie. Gaan de klassementsmannen elkaar daar pijn doen?

30 km - Vluchters teruggezakt in peloton De renners die meesprongen maar niet in de kopgroep konden komen, onder wie Mollema, Izagirre en Geschke, worden opgeslokt door het peloton. Fijn voor Dumoulin: misschien kan Geschke nog voor hem rijden. De vier achtervolgers zijn Valverde, Majka, Martinez en Fraile rijden op 33 seconden van Kangert en Alaphilippe. De voorsprong van de twee koplopers loopt terug tot 2.14 minuten. In het peloton is het tempo flink opgeschroefd. We gaan dalen!

34 km - Peloton dunt uit Op de tweede klim proberen Latour en Bardet te demarreren uit wat we tot voorkort het peloton noemden. De groep dunt enorm uit: er zijn nog maar zo'n vijftien renners over. Kruijswijk kan in ieder geval nog makkelijk mee, net als zijn ploegmaats Roglic en Tolhoek. Ook Sagan rijdt er nog. Dumoulin zit keurig in het wiel van de Sky-trein. In de groep hiervoor (1 minuut, 6 renners) moet Mollema lossen. De koplopers verliezen nu wel tijd, zij hebben nog een voorsprong van 2.56 minuten. We zijn op de helft van de koers en de zwaarste berg moet nog komen.

De koers in beeld Foto Philippe Lopez / AFP Foto Stephane Mahe / Reuters Foto Yoan Valat / EPA Foto Christophe Ena / AP

36,7 km - Kopgroep begint aan tweede klim De drie koplopers zijn begonnen aan de tweede klim, de Val Louron-Azet. In het peloton zien we het bekende beeld: de Sky-trein consolideert, met ook Wout Poels weer op zijn plek. Alle klassementsmannen lijken er nog bij te zitten.

51,3 km - Materiaalpech voor Quintana Quintana, de nummer acht van het algemeen klassement, heeft materiaalpech en dat duurt en duurt. Hij wordt geholpen door ploegmaat Amador en zit na zo'n dertig seconden weer op de fiets. Kostbare tijd... Terwijl Quintana weer aansluit in het peloton, komt Kangert al boven op de Peyragudes. Op twaalf seconden volgen de achtervolgers met Alaphilippe voorop. We zien Quintana voor de tweede keer stoppen en een voorwiel verwisselen. Hij moet weer aansluiting vinden bij het peloton. Het lijkt niet hard te gaan, dat is in zijn voordeel.

54 km - Kangert loopt uit Het is een steile klim, maar Kangert lijkt er geen last van te hebben. Hij loopt uit op het peloton (3 minuten) en de drie achtervolgers kunnen ook niet echt dichterbij komen. Zij rijden nog steeds op een seconde of twintig. De grote groep achter Alaphilippe, Durasek en Herrada bestaat volgens de NOS onder meer uit Valverde, Mollema, Geschke, Yates, Nieve, Majka, Izagirre, Rolland, Martinez, Vichot, Fraile, Navarro, Pellizotti, Soler, Atapuma, Sicard en Mühlberger.

De koers na 10 kilometer: 1 man aan de leiding Op kop rijdt Kangert, inmiddels nog maar in z'n eentje, Edet moest lossen. Na negen kilometer klimmen heeft hij twee minuten voorsprong gepakt op het peloton. Edet reed even met de drie achtervolgers, Durasek, Alaphilippe en zijn ploeggenoot Harrada, maar zakt er vrij snel toch doorheen. Tussen het peloton en de drie mannen rijden nog renners die waren meegesprongen, onder wie dus Mollema, Valverde en Yates. Zij rijden op een minuut van Kangert. LeTour Le Tour de France

Kangert now alone in the lead with a big chasing group just behind. 💨

Kangert est désormais seul en tête avec un gros groupe de poursuivants juste derrière. 💨

#TDF2018 https://t.co/KHYBsh40c1 🏁 - 56 kmKangert now alone in the lead with a big chasing group just behind. 💨Kangert est désormais seul en tête avec un gros groupe de poursuivants juste derrière. 💨 25 juli 2018 @ 13:41 Volgen

65 kilometer met drie flinke bergen Drie cols betekent drie kansen om aan te vallen. De renners gaan eerst via Peyresourde naar de top van de Peyragudes, daarna wacht de Val Louron-Azet en het echte spektakel wordt verwacht op de 16 kilometer lange klim naar Col du Portet.

Inmiddels hebben Kangert en Navarro een voorsprong van 1.45 minuten. De twee mannen worden achtervolgd door Durasek, Alaphilippe en Harrada.

62 km - Kopgroep gevormd De man die gisteren de etappe won en stevig in de bollentrui zit, Julien Alaphilippe, had de boot gemist maar springt nu dan toch naar de kopgroep. De groep bestaat uit 23 renners, wie er precies in rijdt is nog niet bekend, maar we zien in ieder geval Bauke Mollema, Valverde en Yates. Net nadat dat Alaphilippe aansluit in de kopgroep, rijden Tanel Kangert en Daniel Navarro weg uit de kopgroep.

Koers gestart De lichten springen op groen, het peloton is vertrokken in deze korte etappe. Zoals verwacht zien we niet direct sprintjes van de klassementsmannen, maar andere renners proberen wel gelijk weg te komen. In deze etappe is het gelijk klimmen, dus renners met plannen kunnen maar beter gelijk proberen weg te springen. Voor de sprinters wordt het weer afzien: van de 65 kilometer zijn het er 38 bergop. Om die reden hebben veel renners vooraf even warmgefietst. Zo ook Tom Dumoulin, hij heeft een kwartier op de roller gefietst, zoals hij ook doet bij een tijdrit.