Patricia Paay wint rechtszaak tegen GeenStijl om sekstape

GeenStijl en twitteraar Michel V. (@Eendevanger) moeten van de rechtbank in Amsterdam een schadevergoeding van 30.000 euro betalen aan Patricia Paay. De realityster had aangifte gedaan nadat GeenStijl in februari de link naar een seksvideo had gepubliceerd waar zij in voorkwam. De link verwees naar een tweet van Eendevanger, waarin de video werd gedeeld.

Op de video waar de zaak om gaat was te zien dat Paay plasseks had met een man. Haar advocaat betoogde dat Paay nog dagelijks last ondervindt van het verspreiden van de video. Volgens GeenStijl heeft de tv-persoonlijkheid de video zelf gemaakt en bovendien zelf naar “minstens vijf mensen” doorgestuurd - wat Paay weer ontkent.

De rechter oordeelde echter dat uit niets viel af te leiden dat Paay toestemming had gegeven de video te verspreiden. GeenStijl voerde in het proces aan dat het slechts de link heeft geplaatst naar de video, en de beelden zelf dus niet gepubliceerd heeft. Toch houdt GeenStijl de eigen verantwoordelijkheid voor de verspreiding volgens de rechter: het zou een faciliterende en zelfs aanjagende rol hebben gespeeld bij het verspreiden van de video.

450.000 euro

De rechter oordeelde dan ook dat GeenStijl en de twitteraar onrechtmatig hebben gehandeld en stelde Paay in het gelijk. De boete van 30.000 euro viel een stuk lager uit dan de 450.000 euro die zij aanvankelijk had geëist. In mei was er een eerste zitting, waarna de partijen tot een schikking probeerden te komen. Dit mislukte, waarop de rechter zich alsnog over de zaak moest buigen.