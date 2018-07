Omzet Facebook voldoet niet aan verwachtingen

Facebook heeft het afgelopen kwartaal minder goed gepresteerd dan de verwachting was. Aandelen van de techgigant daalden woensdag met meer dan 7 procent na de tegenvallende resultaten, meldt persbureau AP. De cijfers volgen op het schandaal omtrent het databedrijf Cambridge Analytica.

Eind juni had Facebook in totaal 2,23 miljard gebruikers. Dat betekende een groei van 11 procent, analisten rekenden erop dat het sociaal netwerk nog eens 20 miljoen klanten meer zou krijgen. De omzet bleef steken op 13,23 miljard dollar (11,28 miljard euro), een groei van 42 procent maar ook lager dan de verwachtingen van Wall Street.

Toch verdiende het Amerikaanse bedrijf 5,1 miljard dollar (4,35 miljard euro), goed voor 1,74 dollar per aandeel. Dat betekende een groei van 31 procent en een iets hogere winst dan de verwachting van 1,71 dollar per aandeel.

Facebook had investeerders al gewaarschuwd dat kosten sterk toegenomen waren om in de toekomst de privacy van gebruikers beter te kunnen waarborgen. Eerder dit jaar kwam naar buiten dat het Britse databedrijf Cambridge Analytica de gegevens van tientallen miljoenen Amerikanen had misbruikt. Sindsdien heeft topman en oprichter Mark Zuckerberg beloofd hier werk van te maken.