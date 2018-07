Macron reageert in schandaal lijfwacht: alleen ik verantwoordelijk

De Franse president Emmanuel Macron heeft dinsdagavond voor het eerst gereageerd in het politieke schandaal rond zijn lijfwacht Alexandre Benalla.

Macron zou zijn uitspraken hebben gedaan op een onaangekondigde bijeenkomst, voor een aantal ministers en parlementariërs van zijn partij La République En Marche. Die deelde de inhoud van de toespraak en een foto van Macron op Twitter. “De verantwoordelijke ben ik, en ik alleen”, sprak Macron. “Je kunt niet alleen leiden bij mooi weer. Als ze een verantwoordelijke zoeken, dan ben ik dat. Ik dien te antwoorden aan het Franse volk.”

Macron laat zich tegenover LREM-parlementariërs voor het eerst over de affaire-Benalla uit. "Als ze een verantwoordelijke zoeken, dan ben ik dat." Dit zei hij volgens @lemondefr : pic.twitter.com/FyD4CypCni — Peter Vermaas (@petervermaas) July 24, 2018

Lijfwacht Benalla werd vorige week door de Franse krant Le Monde ontmaskerd als nepagent die demonstranten aftuigde tijdens demonstraties op 1 mei, de Dag van de Arbeid. Benalla, die de facto de hoofdverantwoordelijkheid droeg voor de beveiliging van de Franse president, was als waarnemer met de politie mee en mocht dus geen geweld gebruiken. Op video’s was te zien hoe hij een politiehelm droeg en op demonstranten insloeg, terwijl er niet werd ingegrepen.

Reactie uit het Élysée bleef uit

Er werd ook geen aangifte tegen Benalla gedaan. In mei werd hij tijdelijk op non-actief gezet. Na publieke druk is hij alsnog ontslagen. Vanuit het presidentieel paleis bleef het tijdens de affaire lange tijd stil. Volgens tegenstanders van Macron is zijn stilte tekenend voor de manier waarop hij het bestuurt. De president wordt verweten dat hij zich onaantastbaar zou wanen en het Élysée als een bedrijf runt, waardoor ook zijn gevolg zich op die manier gaat gedragen.

Alexandre Benalla, een afgestudeerd jurist, sloot zich in 2016 al vroeg aan bij Macrons politieke beweging. Na Macrons verkiezingsoverwinning en diens benoeming werd Benalla steeds vaker in het centrum van de beveiliging gezien. Hij had directe toegang tot Macron en ging mee op vakanties, werkbezoeken en werkte vanuit het Élysée.

