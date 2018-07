‘Ik dacht over de rechtszaak altijd al: dit gaan wij nooit winnen’

Het oordeel van de rechter pakte nog negatiever uit dan de Molukse gemeenschap had verwacht, maar van verslagenheid is ’s middags in de Molukse wijk Oostgaarde in Capelle aan den IJssel niets te merken. Van woede ook niet, noch van verdriet of desinteresse.

Dat komt doordat er niemand is. De hitte drukt zwaar op het gele gras; schaduw is spaarzaam in deze weinig boomrijke wijk. Een vrouwenenkel verdwijnt achter een dichtvallende deur, in de verte loopt iemand met een hondje. Dat is het wel zo’n beetje, qua mensen.

Een verzoek van de nabestaanden van de kapers om meer getuigen op te roepen, onder wie oud-premier Dries van Agt, werd woensdag van de hand gewezen. Lees ook: Staat niet aansprakelijk voor dood treinkapers De Punt

Deze wijk werd in 1972 gebouwd speciaal voor de Molukse gemeenschap en nog steeds wonen er alleen Molukkers. Ze kennen elkaar goed, lopen bij elkaar binnen. Maar in deze hitte is het rustig op straat: mensen verschuilen mensen zich binnenshuis.

Toch niet: daar heeft Elouise Tahapary, een jonge vrouw, zichzelf uitgestald op haar tuinstoel. Ja, ze heeft wel gehoord over de rechtszaak maar eerlijk gezegd weet ze de uitspraak niet. Niet aansprakelijk? Oh. Dat is toch wel een tegenvaller. Maar weet je, ze is er „niet zo mee bezig”, want ze is „te jong, en een halfbloedje bovendien”. Maar tante Frieda, die heeft er verstand van.

Huilend bij de radio

De Frieda in kwestie, voluit Frieda Souhuwat-Tomasoa, zit net gebogen over een berg kipfilet. Haar nicht had haar gevraagd saté te maken voor de verjaardag van haar achterneefje.

Die saté verdwijnt direct naar de achtergrond zodra de kaping ter sprake komt. Zo veel jaren later, ze is nu 72, en nog is ze er geëmotioneerd over. Dat is niet vreemd, zo blijkt: ze was tijdens de kaping in 1977 lid van het groepje dat de Molukse gemeenschap vertegenwoordigde. Samen met onder anderen Piet Lokollo, vicepresident van de Republiek der Zuid-Molukken, werd ze bijgepraat over de kaping op het ministerie van Justitie. Tegelijk hadden ze ook contact met de Molukse bemiddelaar Hassan Tan, die de eisen van de kapers ophaalde in de trein.

De onderhandelingen waren nog gaande toen op 11 juni de door het kabinet georkestreerde aanval op de gekaapte trein begon, zegt ze. „Die zondag hadden we nog tot twee, drie uur ’s nachts bij Tan gezeten, hij woonde in Assen. Toen we terugreden naar Capelle zagen we in de tegengestelde richting allemaal militaire wagens rijden. Toen ik thuiskwam zat mijn moeder huilend bij de radio, ze zei: ‘Je hoeft niets meer te doen.’ Toen was het al gebeurd.”

Ik was de weg kwijt, ik zat met zo veel vragen - Frieda Souhuwat-Tomasoa

Ze had de kaping niet zien aankomen. „Maar ik snapte best dat die jongelui het spuugzat waren. Ze kwamen op voor de belangen van hun ouders, die door de Nederlandse staat vreselijk slecht behandeld waren.”

Haar vader bijvoorbeeld: „Die had in Nederlands-Indië in het Nederlandse verzet gezeten tegen de Japanners en was gewond geraakt. Toen hij in 1951 gedwongen naar Nederland kwam, werd hij ontslagen als sergeant. We woonden in een kamp en hij moest de vloeren vegen van fabrieken. Vernederend.”

Na de kaping was ze een jaar uit de roulatie, vertelt Frieda. „Ik was de weg kwijt, ik zat met zo veel vragen.”

Daarna heeft ze in zowat elk Moluks bestuur gezeten. Ze is nog steeds voorzitter van het wijkcentrum. Het leven is nu best mooi in deze buurt, met alle mensen die ze kent, van die types die ineens met kilo’s kipfilet komen binnenlopen. Maar de woede over de beëindiging van de kaping verdwijnt nooit. Ze gelooft absoluut dat de mariniers opdracht hadden gekregen geen kaper te sparen, wat de rechtbank onbewezen acht.

De rechtszaak leefde enorm in de buurt, zegt ze. „Als we elkaar tegenkwamen in de supermarkt was het zo van...”, ze schudt als een blij kind met haar vuisten, „laten we hopen!” Maar eigenlijk verraste de uitspraak haar niet. „Ik dacht altijd al: dit gaan wij nooit winnen.”