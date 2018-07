‘Half Nederland is het eens met Stef Blok’

Zouden ze er zijn: kiezers die het een goed idee vinden dat de dividendbelasting wordt afgeschaft, zoals vooral de VVD graag wil?

Op een doordeweekse middag ga ik hen zoeken in de Gooise gemeente Laren. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar stemde bijna het halve dorp op de VVD, nergens anders deed die partij het zo goed. In Laren is een op de tien inwoners miljonair. Nergens anders ligt dat percentage zo hoog.

De eerste die ik tegenkom, bij de Sint Jansbasiliek, en alleen nog maar vraag naar het kabinet-Rutte III, begint te foeteren over het belastingvoordeel voor buitenlandse aandeelhouders. Maar die telt niet mee – hij komt niet eens uit Het Gooi, maar uit Purmerend en stemt op GroenLinks. De tweede, bij de ingang van de bibliotheek, is CDA’er Marius Lokker, die 42 jaar bij de Belastingdienst werkte en toch zegt dat hij over de dividendbelasting weinig weet. Maar hij heeft zelf aandelen en denkt: „Als de bedrijven er beter van worden, zullen we er allemaal wel beter van worden.”

In de Kloostertuin zit Dorien Pessers – tot vorig jaar hoogleraar rechtstheorie aan de UvA, oud-columnist. Ze woont al 34 jaar in Laren, dat volgens haar „vol zit met ordinaire VVD’ers” en tegelijk „sociaal” is. „De norm is hier: gij zult u bekommeren om het dorp. Dat is mooi, de minder bedeelden profiteren mee. Tegelijk is het een bevestiging van de grote verschillen.”

VVD’ers, zegt ze ook, vind je niet in de Kloostertuin, maar op het terras van ’t Bonte Paard. „Daar is het: zien en gezien worden.”

Daar zitten ze en wat opvalt: de meesten praten graag en lijken veel vertrouwen te hebben in zichzelf en de wereld. Wat ook opvalt: de dividendbelasting vinden ze niet interessant. Ik spreek VVD’ers van wie die afschaffing niet zo nodig hoeft en ook VVD’ers die het wel oké vinden. „Al moet je zo’n idee niet als verrassing uit je hoge hoed toveren”, zegt René Van Rappard (70), die bij multinationals werkte en daarna is gaan investeren in kleine bedrijven. Maar verder: „Ik ga ervan uit dat het kabinet niet voor de lol 1,4 miljard weggeeft.”

In de buurt van ’t Bonte Paard praten ze liever over migratie, er zijn grote zorgen over Afrika, en de „klimaattoestanden”. Daar hoor ik twijfels over. Komt het wel door de CO 2 -uitstoot dat het klimaat verandert? Oud-docent Marie-José de Bruijn (67), net terug van een bezoek aan het verpleeghuis, zegt: „Ik denk niet dat wij daar als mensen invloed op hebben.”

En dan is er Stef Blok, de minister van Buitenlandse Zaken die niet blijkt te geloven in het vreedzaam samenleven van verschillende culturen. „Half Nederland is het met hem eens”, zegt Ruud de Bruijn (77), vroeger zzp’er in de bouw. Al had Blok als minister „op zijn woorden moeten letten”.

Welnee, zegt René Van Rappard. „Willen we dan politici die iets anders zeggen dan wat ze vinden? Ik vind het verfrissend.”

Petra de Koning (p.dekoning@nrc.nl; @pdekoning) schrijft in de zomer een wisselcolumn met Jannetje Koelewijn.