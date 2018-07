GM geeft winstwaarschuwing om gestegen grondstofprijzen

De woorden “politiek”, “aluminium” en “staal” komen niet voor in het persbericht dat General Motors (GM) woensdagmiddag uitstuurde. Toch moest de autobouwer uit Detroit bij de presentatie van de halfjaarcijfers een winstwaarschuwing afgeven voor de rest van het jaar. De oorzaak: prijsstijgingen op de grondstoffenmarkt door het handelsconflict tussen de VS en China. Voor GM slecht uitpakkende wisselkoersen in Brazilië en Argentinië dragen daarnaast bij aan een somber vooruitzicht voor de laatste zes maanden van dit boekjaar.

De winstverwachting van GM (180.000 werknemers wereldwijd) werd na het tweede kwartaal bijgesteld van ruim 6 dollar per aandeel naar 5,14 dollar. In de eerste weken van april bereikten grondstofprijzen het hoogste prijspeil van de afgelopen 2,5 jaar. In enkele weken schoot de prijs van aluminium met bijna 30 procent omhoog tot 2.537 dollar per ton toen duidelijk werd dat de Amerikaanse president Trump met heffingen op buitenlands aluminium en staal daadwerkelijk zou doorvoeren.

Ondanks de slechte vooruitzichten die werden gepresenteerd, kan GM terugkijken op een sterk kwartaal. De winst in het tweede kwartaal steeg tot 2,39 miljard dollar - een winstgroei van 44 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. Toen werd het kwakkelende Europese merk Opel met verlies verkocht aan Peugeot. De omzet steeg licht naar 36,8 miljard dollar (omgerekend 31,4 miljard euro).

Op de beurzen wordt teleurgesteld gereageerd op de cijfers. De future van het aandeel GM zakte met ruim 5 procent na bekendmaking van de cijfers. Ook de aandelen van Ford en Tesla stonden kort voor opening van de beurs in New York zo’n 3 procent lager.