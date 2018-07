Geroemde Fiat-topman Marchionne na kort ziekbed overleden

De succesvolle zakenman en tot eind vorige week baas van Fiat Chrysler Automobiles (FCA) en Ferrari, Sergio Marchionne (66) is overleden. “Helaas is wat we vreesden uitgekomen”, laat FCA-president John Elkann weten in een verklaring, meldt Reuters.

Marchionne werd ruim drie weken geleden opgenomen in een ziekenhuis in Zürich. Volgens het bedrijf ging het om een operatie aan zijn schouder. Afgelopen zaterdag werd duidelijk dat de gezondheid van Marchionne binnen enkele dagen dramatisch was verslechterd en dat hij te ziek was om aan te blijven als topman van het autoconcern. Medische details gaf het bedrijf niet.

Na een spoedberaad werd Marchionne vervangen door de 54-jarige Brit Mike Manley, de eerste buitenlander aan het roer van het Italiaanse bedrijf. Manley leidde sinds 2009 de Jeep-divisie van FCA en was sinds 2015 ook verantwoordelijk voor de Ram-pickups, waarmee het bedrijf veel winst maakt in met name de Verenigde Staten.

Enorme groei

Marchionne werd geprezen om zijn groeistrategie en leiderscapaciteiten die het roemruchte autobedrijf redden van de ondergang. In 2004 leed het bedrijf een verlies van 1,5 miljard euro bij een omzet van 47 miljard euro, maar met Marchionne aan het roer wist het bedrijf - zeker na de veelbesproken fusie met Chrysler - het tij te keren. De Italiaanse topman voegde de verschillende onderdelen van de Fiat-groep en van Chrysler samen.

Met succes, want samen met de CNH-groep voor landbouw- en graafmachines en sportautomerk Ferrari boekte het bedrijf vorig jaar een winst van 4,4 miljard euro, bij een omzet van 141 miljard euro. Dat kwam mede doordat Marchionne jonge managers de ruimte gaf, de machtige vakbonden met de realiteit van globalisering confronteerde, en zo de meeste Fiat-fabrieken in Italië open wist te houden.

Canada

De Italiaan werd geboren op 17 juni 1952 in de Zuid-Italiaanse stad Chieti. Op veertienjarige leeftijd emigreerde hij met zijn ouders naar Canada, waar hij ook de Canadese nationaliteit kreeg. Eenmaal terug in Italië werkte hij zich op tot topman van de grootste particuliere onderneming van Italië.

