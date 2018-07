EU: verplichte psychologische testen voor piloten

Europese luchtvaartmaatschappijen moeten piloten psychologisch gaan testen voordat ze hen in dienst nemen. Dat heeft de Europese Commissie woensdag besloten. De regelgeving volgt op de vliegtuigramp met een toestel van GermanWings in 2015, die een copiloot opzettelijk liet neerstorten. Alle 150 mensen aan boord kwamen om het leven.

Piloten worden momenteel wel al jaarlijks medisch gecontroleerd, maar een verplichte psychologische check valt daar niet onder. Daarnaast moeten tijdens Europese vluchten, of vluchten met een bestemming in de EU, piloten verplicht op willekeurige momenten getest worden op alcohol- of drugsgebruik.

Ook moeten vliegtuigmaatschappijen ervoor zorgen dat piloten binnen het bedrijf om hulp kunnen vragen als ze met problemen kampen die hun werk kunnen beïnvloeden. Luchtvaartmaatschappijen hebben twee jaar de tijd om de verscherpte eisen van de EU door te voeren.

Mentale problemen

Het toestel van GermanWings, een A320, was op 24 maart onderweg van Barcelona naar Düsseldorf. De copiloot, Andreas Lubitz, deed de deur van de cockpit op slot zodat de kapitein niet meer naar binnen kon, en liet het toestel boven Franse bergen neerstorten. Later werd duidelijk dat Lubitz mentale problemen had: hij was psychotisch en suïcidaal. Dat had hij zijn werkgever GermanWings, wat deel uitmaakt van Lufthansa, niet verteld.

De nieuwe maatregelen moeten dergelijke rampen in de toekomst voorkomen. “Met deze regels introduceert de EU de juiste middelen om de mentale gezondheid van luchtvaartpersoneel zeker te stellen”, reageert Patrick Ky, chef van het Europese luchtvaartagentschap EASA. Lufthansa zegt in een reactie de regelgeving te verwelkomen, meldt persbureau Reuters.