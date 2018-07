EU-Hof: inmenging Poolse rechtsspraak meewegen bij uitleveren verdachten

Het Europees Hof van Justitie bepaalde woensdag dat nationale rechtbanken de dreiging voor de onafhankelijke rechtspraak in Polen moeten meewegen wanneer ze beslissen over het uitleveren van verdachten waartegen een Europees arrestatiebevel bestaat. Ook de artikel 7-procedure die de Europese Commissie startte tegen de Poolse regering, wegens het ontmantelen van de scheiding der machten in het grootste Midden-Europese land van de EU, is volgens het Hof een relevante factor wanneer rechters beslissen over uitleveringen.

Het Hof deed zijn uitspraak op verzoek van rechter Aileen Donnelly van het Ierse Hooggerechtshof. Donnelly was gealarmeerd door de politieke controle die de Poolse regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) sinds eind 2015 vestigde over alle lagen van de rechtspraak. Daarbij handelde de partij volgens juridische deskundigen en de Europese Commissie herhaaldelijk in strijd met de Poolse grondwet. De Commissie startte een reeks inbreukprocedures tegen Polen en een zogenoemde artikel 7-procedure, die in theorie kan leiden tot het opheffen van het Poolse stemrecht in de Europese Raad.

Donnelly wilde weten of de „immense” vertimmering van de Poolse rechtspraak ook de kansen van een Poolse verdachte van drugshandel op een eerlijk proces dermate in gevaar bracht dat zijn uitlevering niet door kon gaan.

Effect op Europese rechtsorde

Met de uitspraak toont het Hof dat het knevelen van de Poolse rechtbanken gevolgen heeft voor de Europese rechtsorde. Tegelijk koos het niet voor de meest verregaande conclusie, waarin het aantasten van de onafhankelijke rechtspraak in een EU-lidstaat automatisch zou leiden tot het staken van uitleveringen aan dat land. Na het vaststellen van „systematische of veralgemeende gebreken” die zorgen voor „een reëel risico op het schenden van het fundamentele recht op een eerlijk proces”, moeten nationale rechtbanken volgens het Hof voor elke verdachte nagaan hoe ernstig het individuele risico op een oneerlijk proces is. In de zaak tegen de Poolse drugshandelaar ligt die verantwoordelijkheid nu bij het Ierse Hooggerechtshof.

Marcin Warchol, de Poolse vice-minister van Justitie, beschuldigde het Ierse Hooggerechtshof eerder van „politieke spelletjes”. Dat Warschau niet onder de indruk is van slecht nieuws uit Europese instellingen, werd deze week nogmaals duidelijk. Ondanks de door Brussel begonnen procedures nam het Hogerhuis van het Poolse parlement een wetswijziging aan die het mogelijk maakt om een nieuwe voorzitter van het Hooggerechtshof te benoemen. Deze maand werden 22 leden van het Hooggerechtshof, dat onder meer oordeelt over de geldigheid van verkiezingsuitslagen, met gedwongen pensioen gestuurd. De huidige voorzitter, Malgorzata Gersdorf, weigert op te stappen omdat haar mandaat volgens de grondwet duurt tot 2020. Als boegbeeld van het laatste hoge rechtsorgaan dat nog niet geheel onder politieke controle is geplaatst, is zij inmiddels een symbool van verzet voor de Poolse oppositie.