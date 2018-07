Erdogans steun voor Özil wakkert verdeeldheid aan

De Turkse president Erdogan heeft een extra lading gegeven aan het toch al felle debat in Duitsland over de breuk van Mesut Özil met het nationale elftal. Erdogan zei dinsdag dat hij met Özil heeft gebeld om hem te feliciteren met zijn besluit. Özil had zondag geschreven dat hij niet meer voor de Mannschaft wil spelen, vanwege racisme en gebrek aan respect.

Tegenover journalisten noemde Erdogan de houding van de Duitse voetballer met Turkse wortels „patriottisch”. „Het is onacceptabel een jonge man die alles voor de Duitse selectie heeft gegeven, zo racistisch te behandelen vanwege zijn geloof. Ik sta achter Mesut. Ik kus zijn ogen” – een enigszins formele Turkse uitdrukking, die dankbaarheid en waardering uitdrukt, meestal van een oudere persoon tegenover een jongere.

De open brief van Mesut Özil waarin hij zijn afscheid als Duits international toelicht

Özil zelf heeft zich niet meer over de kwestie uitgelaten sinds hij zondagavond zijn opzegbrief verspreidde. Hij is nu met zijn club Arsenal in Singapore. Of hij blij moet zijn met de steun van Erdogan is de vraag. De hele kwestie begon er juist mee dat hij in Duitsland veel kritiek kreeg omdat hij met de Turkse president op de foto ging.

EK 2024

Nu Erdogan zo duidelijk zijn steun voor Özil uitspreekt, wijzen Duitse media erop dat dit Duitsland en de Duitse voetbalbond om meerdere redenen erg slecht uitkomt. Niet alleen wakkert de Turkse president hiermee de verdeeldheid over de kwestie in Duitsland aan en onderstreept hij Özils verwijt van racisme. Op de achtergrond speelt ook dat de UEFA op 27 september beslist waar het EK in 2024 wordt gehouden – en daarvoor zijn twee kandidaten, Duitsland en Turkije.

Tot nu toe ging Duitsland ervan uit dat het dat toernooi vermoedelijk zou mogen organiseren. Maar nu de voetbalbond en zijn voorzitter Reinhard Grindel zich moeten verdedigen tegen het verwijt van racisme, kan het nog een harde tweestrijd worden met Turkije. Er is veel in te brengen tegen de kandidatuur van dát land, met zijn inperking van de rechtsstaat en de vrije pers. Maar op een moddergevecht waarbij de twee concurrenten elkaar zwart maken zit Duitsland niet te wachten. Minister van Binnenlandse Zaken en Sport Horst Seehofer zei dinsdag over de affaire-Özil: „In deze zaak zijn er alleen maar verliezers.”