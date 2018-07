Dodental Griekse bosbranden opgelopen tot 79

Het aantal dodelijke slachtoffers als gevolg van de bosbranden die delen van Griekenland sinds maandag teisteren is opgelopen tot zeker 79. Dat heeft de brandweer woensdag laten weten aan persbureau AP. Reddingsteams zijn nog volop op zoek naar vermisten in uitgebrande huizen en auto’s.

Hoeveel mensen er precies worden vermist, is vooralsnog onbekend. Sommige naasten deden oproepen aan vermiste dierbaren uitgaan via televisie en sociale media, in de hoop iets van hen te vernemen. Zeker 187 mensen raakten gewond, van wie 23 kinderen.

Duizenden mensen zijn voor het vuur op de vlucht geslagen. Het gaat om de dodelijkste bosbranden in decennia die Griekenland treffen. Het vuur woedt vooral in de omgeving van Athene, waar maandag op twee locaties enkele uren na elkaar branden uitbraken.

Droogte en wind

Doordat het vuur zich razendsnel verspreidde, werden velen verrast en overvallen door de brand. Vaak konden mensen geen kant meer op en sommige lichamen werden dan ook in innige omhelzing aangetroffen. Het hoge dodental is te wijten aan de snelle uitbreiding van het vuur, aangewakkerd door droogte en sterke winden.

Meer dan 480 brandweerlieden pogen in twee getroffen gebieden de branden zo veel mogelijk te blussen. Zij worden daarin bijgestaan door blushelikopters. Afgelopen nacht werden drie dorpen ten westen van Athene nog uit voorzorg ontruimd.

De locaties van de brandhaarden:



Rouw

De vlaggen hangen deze woensdag in Griekenland halfstok, nadat premier Alexis Tsipras eerder drie dagen van nationale rouw had afgekondigd. Ook werd maandag de noodtoestand uitgeroepen in de regio’s Oost- en West-Attica, waar circa vier miljoen mensen wonen. De Griekse regering heeft andere EU-landen om hulp verzocht.

Voor zover bekend bevinden zich geen Nederlanders onder de doden en gewonden. Ook worden er geen Nederlanders vermist. Mensen die hulp nodig hebben, kunnen contact opnemen met het ministerie van Buitenlandse Zaken.