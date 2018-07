De vorm van een KitKat is niet onderscheidend genoeg

De producent van KitKat, het Zwitserse Nestlé, heeft de jarenlange strijd om de exclusieve Europese rechten op de vorm van de reep te verkrijgen, woensdag verloren. Het Europese Hof oordeelde woensdag dat de vorm niet onderscheidend genoeg is om beschermd te worden. Hiermee komt een einde aan de zestien jaar durende strijd.

Nestlé probeerde sinds 2002 al de rechten op de reep Europees vast te leggen. Dit verzoek werd aangevochten door concurrent Mondelez die een gelijkvormige reep chocolade produceert onder de naam Kvikk Lunsj. De chocoladereep van Mondelez wordt sinds 1937 verkocht, twee jaar nadat de KitKat voor het eerst in de winkel lag.

Lees meer over merkenrecht: Bij Adidas vinden ze dat strepen alleen voor Adidas zijn

Strijd

Foto Martin Cleaver/AP

Het vonnis kwam niet helemaal als een verrassing. Advocaat-generaal Melchior Wathelet adviseerde in april het Europees Hof al om Mondelez in het gelijk te stellen. Het advies van de advocaat-generaal is niet bindend maar weegt wel zwaar.

Er worden vaker rechtszaken gevoerd over de vorm van chocolade. Het Zwitserse chocolademerk Lindt probeerde de vorm van hun chocolade paashaas vast te leggen maar verloor deze zaak. In 1998 lukte het Toblerone wel om de exclusieve rechten op de vorm van hun chocoladereep te verkrijgen. Dit werd vorig jaar aangevochten door een concurrent uit Polen. In deze zaak werd uiteindelijk geschikt.