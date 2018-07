Dat sildenafil gevaarlijk kon zijn, bleek nergens uit

Waren er signalen dat dit onderzoek gevaarlijk kon zijn?

Het onderzoek was gericht op zwangere vrouwen met een ongeboren kind dat niet goed groeide, vanwege een te kleine en slecht doorbloede placenta. Zo’n kind verkeert in levensgevaar. Een optie is dan om het kind vroeg ter wereld te laten komen, maar voor een (veel) te vroeg geboren kind is het gevaar dan niet geweken. Het alternatief is om de zwangerschap zo lang mogelijk te rekken en de toekomstige moeder eventueel op te nemen in het ziekenhuis. Ook dat is niet zonder gevaar voor het kind.

Er bestaat geen medicijn dat de zwangerschap verlengt, of helpt om de foetus beter te laten groeien. Daar wordt wel naar gezocht. Een moderne aanpak, vooral bij dit soort zeldzame aandoeningen, is om van bestaande medicijnen te bekijken of die een werkingsmechanisme hebben dat mogelijk helpt. Zo kwamen onderzoekers jaren geleden al op sildenafil terecht, beter bekend als het erectiebevorderend middel viagra. Sildenafil verwijdt bloedvaten. Dat zou kunnen helpen om de bloeddoorstroming van de kleine placenta te verbeteren, waardoor de langzaam groeiende foetus meer voedingsstoffen krijgt.

In eerder onderzoek onder vrouwen met zo’n gevaarlijke zwangerschap, waarbij echter geen groep was die een neppil slikte, léék het of sildenafil goed was voor het kind. Artsen uit Taiwan en India rapporteerden in medische tijdschriften dat ze sildenafil al gebruikten bij zwangerschappen met een slechtgroeiende foetus en een kleine placenta.

Daarop is besloten om in vijf landen vijf aparte, goed uitgevoerde onderzoeken op te zetten. Ze zijn gefinancierd met overheidsgeld. De farmaceutische industrie is er niet bij betrokken. Alle studies zijn goedgekeurd door lokale medisch-ethische commissies. Vier van de vijf studies zijn echt begonnen. Er zijn meerdere studies opgezet omdat in de medische wereld geldt: één studie is geen studie. Het bood de mogelijkheid om, na afronding, in een meta-analyse een overtuigend resultaat te laten zien, gunstig of ongunstig voor sildenafil. Alle plannen en de studie-opzet zijn beschreven in een wetenschappelijk artikel.