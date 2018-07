Dambreuk Laos: zeker 24 doden, zo’n honderd vermisten

Tot op heden zijn zeker 24 lichamen teruggevonden in het zuidoosten van Laos, twee dagen nadat een deel van een stuwdam het begaf en meerdere dorpen onder water kwamen te staan. Volgens het Rode Kruis zijn nog eens bijna honderd mensen opgegeven als vermist, meldt persbureau AP. Zo’n 6.600 bewoners zouden hun huis hebben verloren.

De breuk van de bijdam vond maandag plaats in de zuidelijke provincie Attapeu. Daar werd al een aantal jaar gebouwd aan een groot damproject met een waterkrachtcentrale onder leiding van een Koreaans bedrijf. Door de zware regenval was sinds vrijdag te zien dat de bijdam moeilijkheden had. De waterkrachtcentrale en de hoofddam zijn nog in tact.

Premier Thongloun Sisoulith zei eerder dat 131 mensen vermist zijn en zo’n 3.000 hun huis hebben verloren, meldde het Chinese persbureau Xinhua. Dat persbureau is als een van de weinige buitenlandse nieuwsorganisaties in Laos gevestigd. Een aantal doden wilde de premier niet geven.

Reddingsacties op sociale media

De verschillende tellingen zijn mogelijk het resultaat omdat communicatie met de regio momenteel moeilijk is en zware regenval reddingsacties lastig maakt. Op sociale media worden beelden gedeeld van bewoners die vastzitten op hun dak en gered moeten worden met helikopters of boten. “Het water kwam zo snel op dat we simpelweg het huis verlaten hebben en zijn gaan rennen”, zegt een slachtoffer tegenover AP. “We hebben alles verloren.”

Bekijk beelden van de ramp van Time:

De dam zou meer dan een miljard dollar kasten en in 2019 af moeten zijn. Negentig procent van de energie die de waterkrachtcentrale zou opwekken, was bedoeld voor Thailand.