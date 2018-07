Code oranje voor hitte in Nederland

In Arnhem gaan vandaag strooiwagens de weg op om smeltend asfalt tegen te gaan. Op verschillende kruispunten in de stad strooien de wagens zout. Op plekken zonder schaduw wordt het zo warm dat het asfalt zacht wordt. De temperatuur van het asfalt kan oplopen tot wel 50 graden, aldus de gemeente . De stad houdt de temperatuur van de weg in de gaten met sensoren.

Uitzonderlijke bosbranden in Zweden en Engeland

Niet alleen in Nederland is het uitzonderlijk warm. Ook de rest van Europa heeft last van de hitte. Het KNMI spreekt over een "geblokkeerd weerpatroon" waardoor hogedrukgebieden blijven hangen boven Groot-Brittannië, het Noordzeegebied en Scandinavië. In Zweden en Engeland zorgen de hitte en droogte voor uitzonderlijke bosbranden.

In Zweden waren vorige week al tachtig verschillende bosbranden. Het land kampt met de ergst golf van bosbranden sinds 1950. In Engeland legde gisteren een brand in de buurt Manchester ruim 900 hectare land in as. Er werden militairen ingezet en mensen werden geëvacueerd.