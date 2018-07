Ajax boekt belangrijke 2-0 zege op Sturm Graz

Ajax is het nieuwe seizoen goed begonnen. De Amsterdamse club won in de tweede voorronde van de Champions League met 2-0 van Sturm Graz door doelpunten van Hakim Ziyech en Lasse Schöne. Daardoor volstaat volgende week woensdag in Oostenrijk een kleine nederlaag om zich te plaatsen voor de dubbele ontmoeting met Standard Luik. Bij winst tegen de Belgische club plaatst Ajax zich voor de play-offs van de Champions League.

In de Johan Cruijff Arena begon Ajax voorzichtig aan het belangrijke Europese duel. Het was uitgerekend sterspeler Ziyech, die eerder aangaf weg te willen bij Ajax, die de Amsterdammers in de 14de minuut op voorsprong schoot. Hij kapte buiten de zestienmeter knap zijn tegenstander uit en kreeg hulp van de keeper die de bal wilde wegboksen maar in plaats daarvan de bal de kruising in lanceerde.

Na het vroege openingsdoelpunt kreeg Ajax in korte tijd meerdere kansen via spits Klaas-Jan Huntelaar en David Neres. Met enig geluk lukte het de Oostenrijkste club om slechts met een 1-0 achterstand de rust in te gaan. Tien minuten na de pauze kreeg Sturm Graz via spits Fabian Koch een levensgrote kans op de gelijkmaker. Na een snelle counter schoot hij echter naast. Bij zijn doelpoging werd hij hard aangetikt door verdediger Matthijs de Ligt, de overtreding werd niet bestraft met een penalty.

Slechts een minuut later kreeg Ajax wel een strafschop na een lichte overtreding op Neres. Middenvelder Schöne zag zijn inzet gekeerd worden,in tweede instantie schoot hij de bal er wel in. In het laatste half uur maakten de miljoenenaankopen Daley Blind en Dusan Tadic hun opwachting.