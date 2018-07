Vier vragen over einde ebola-uitbraak Congo

De uitbraak van ebola in Congo is officieel voorbij. Dat meldt persbureau AP op basis van het ministerie van Volksgezondheid. Het virus dat via directe besmetting wordt overgedragen, werd begin mei ontdekt in het noordwesten van het Afrikaanse land en kostte aan 29 mensen het leven. Maar wat betekent het precies dat Congo ebolavrij is?

NRC sprak met Luis Encinas van hulporganisatie Artsen zonder Grenzen. Hij was noodhulpcoördinator bij de bestrijding van ebola en werkt vanuit de Congolese hoofdstad Kinshasa.