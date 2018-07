Surinaamse regering neemt geen genoegen met Bloks excuses

De Surinaamse regering neemt geen genoegen met de excuses die minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok vorige week maakte voor zijn omstreden failed state-opmerkingen. In een maandag gepubliceerde reactie op overheidssite De Boodschap noemt Suriname Bloks verontschuldigingen “pover”.

Op een besloten bijeenkomst in Den Haag noemde Blok (VVD) het Zuid-Amerikaanse land een “failed state“. De regering van het land zou haar gezag kwijt zijn en dat heeft volgens de minister mede te maken met de etnische opdeling in Suriname.

Wat gebeurde er precies bij Bloks toespraak? NRC sprak aanwezigen: Na Bloks speech is er gemompel: wat was dít nou?

Kern van haar zijn

“Minister Blok treft met zijn uitspraken het Surinaams volk in de kern van haar zijn”, zegt de Surinaamse regering in de nieuwe reactie. Suriname eist nu dat de Nederlandse minister zijn uitspraken volledig terugneemt en excuses maakt aan de bevolking van het land. Paramaribo is pas tevreden als Blok zijn woorden “in totaliteit als onjuist bestempeld”.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken was dinsdagavond nog niet bereikbaar voor een reactie. Vorige week schreef Blok een excuusbrief aan de Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken Yldiz Pollack-Beighle. Daarin zei hij dat hij zijn uitspraken “niet had moeten doen”. Hij zou met zijn opmerkingen “de scherpte van de discussie opgezocht hebben” en had “illustraties gebruikt die ongelukkig zijn”.