Succes mag weer geld kosten bij Ajax

Zelfs in Spanje viel het op. Sportkrant El Mundo Deportivo herkende bij Ajax een breuk met ‘de eigen filosofie’. De filosofie om nadat een speler is weggekocht een jeugdspeler door te schuiven naar het eerste elftal, en niet het ontvangen geld direct uit te geven voor een vervanger van naam, werd – voor nu in ieder geval – abrupt gestaakt. 41 miljoen euro besteedde Ajax deze zomer al. Aan vier nieuwe spelers. Met als laatste aankoop de verloren zoon Daley Blind, die net als Dusan Tadic een ongewone move maakt door vanuit de Engelse Premier League terug te keren naar Nederland. Met de twee routiniers begint Ajax woensdagavond tegen Sturm Graz aan een nieuw seizoen. Alles voor een eerste landstitel in vijf seizoenen en nieuw Europees succes.

„Fors”, zo noemde technisch directeur Marc Overmars het bedrag dat Ajax betaalde voor de 28-jarige Blind. Voor 16 miljoen euro werd de middenvelder annex verdediger teruggekocht van Manchester United. Een bedrag exclusief bonussen voor een eventueel kampioenschap of andere prijzen, want dan kan de transfersom oplopen tot meer dan 20 miljoen euro. Blind werd na het WK 2014 in Brazilië, waar hij met het Nederlands elftal derde werd, door United voor 17,5 miljoen euro van Ajax overgenomen.

Een even grote verrassing was de komst van de 29-jarige Dusan Tadic. De buitenspeler, die met Servië strandde in de poulefase van het WK in Rusland, speelde in het verleden voor FC Groningen en FC Twente en vertrok vanuit Nederland naar Southampton. Met die club wist hij zich afgelopen seizoen net te handhaven in de Premier League. Voor 11 miljoen euro is hij nu eigendom van Ajax.

Ander beleid

Dan pikte Ajax in eigen land Zakaria Labyad op bij FC Utrecht voor 6 miljoen euro en werd vleugelaanvaller Hassane Bandé, uit Burkina Faso, weggekocht (8,5 miljoen) bij KV Mechelen. Na die vier aankopen staat de transferteller dus op meer dan 40 miljoen euro. Daartegenover staat tot nog toe alleen de verkoop van Justin Kluivert. De aanvaller werd voor 17 miljoen euro door AS Roma overgenomen.

Het is een wezenlijk verschil ten opzichte van het aan- en verkoopbeleid van de voorgaande zomers in Amsterdam. Aan het eind van de zomerstop van 2017 hield Ajax na alle plussen en minnen pakweg 50 miljoen euro over, vooral door de verkoop van de Colombiaanse verdediger Davinson Sánchez (40 miljoen) en aanvoerder Davy Klaassen (27 miljoen) aan respectievelijk Tottenham Hotspur en Everton. Mede daardoor lag het eigen vermogen bij de presentatie van de halfjaarcijfers in februari dit jaar op 175,5 miljoen euro.

Van de zuinigheid waarmee Overmars de portemonnee bewaakte, is weinig over

Ook na de transferperiode in 2016 lag de winst voor de club uit Amsterdam rond de 45 miljoen, door de verkoop van Arek Milik aan Napoli (32 miljoen) en de overgang van Jasper Cillessen naar FC Barcelona voor 13 miljoen.

Maar van de zuinigheid waarmee Overmars de afgelopen jaren de portemonnee bewaakte, is weinig over. Het moet de aanzet zijn tot een seizoen met prijzen. Een die ertoe moet leiden dat Ajax, zoals Overmars het tegenover de NOS omschreef, „het Bayern München van de eredivisie wordt”. Der Rekordmeister domineert de Duitse Bundesliga al jaren, zowel financieel als sportief. In Amsterdam snakken ze na vier opeenvolgende tweede plaatsen naar de 34ste landstitel in de clubhistorie.

Geen makkelijke opgave

Tegen Sturm Graz – de tweede club van Oostenrijk achter Red Bull Salzburg – begint Ajax in de tweede voorronde van de Champions League en is daarmee drie rondes verwijderd van een plaats in de groepsfase. De laatste keer dat Ajax twee voorrondes van de Champions League wist te overleven, was in het seizoen 2010-2011, toen het PAOK Saloniki en Dynamo Kiev versloeg. In de voorbije drie seizoenen was er uitschakeling door achtereenvolgens Rapid Wien, FK Rostov en Olympique Nice.

In de voorbereiding kon het team van Erik ten Hag nog niet overtuigen. Van de amateurs van VVSB werd nog met ruime cijfers (7-0) gewonnen, maar van de laatste vijf oefenduels won Ajax er geen een. Het Deense FC Nordsjælland en Anderlecht waren allebei met 3-1 te sterk, tegen Steaua Boekarest en Wolverhampton Wanderers werd gelijkgespeeld. En zelfs het Engelse Walsall, dat vorig jaar nog negentiende werd in de League One – het derde niveau – won met 2-0 van de Amsterdammers. De ervaren, nieuwe aankopen speelden in die duels nog niet of nauwelijks mee, zij mogen woensdag hun waarde voor Ajax laten zien.