Ik las zaterdag in NRC een reportage van Maarten Huygen over Oostzaan, een dorp verderop. Het ging over wat de mensen daar van de uitspraken van Stef Blok vonden, want de VVD is er de grootste partij. Een citaat dat bleef hangen kwam van een horecaondernemer met twee auto’s op de oprit: „Territorium afbakenen zit in de mens.”

Zelf noemen we ons dorp inmiddels StefBlokGat.

Zondag vonden we onszelf terug in een achtertuin waar de barbecue werd bestuurd door een man die maar bleef praten over zijn belevenissen bij de Zwarte Cross. Ik was daar nog nooit geweest, maar ik weet nu dat je na vijftig bier maar beter niet op je buik van een zeephelling moet glijden.

De vrouwen waren bijna allemaal kapster of pedicure, naar de beroepen van de mannen heb ik niet geïnformeerd.

Na het eerste bordje worst ging het gesprek over een huis dat even verderop te koop had gestaan. Toen zich daar op Open Huizen Dag een moslimgezin bij de deur meldde – „Van die hele donkere… Pakistaner-achtig, dachten wij” – belden de buren aan weerskanten elkaar op, met Open Huizen Dag lagen ze altijd op de uitkijk.

Kapster 1: „We hebben d’r gewoon een zootje van gemaakt, alle kinderen en honden naar buiten en schreeuwen en zo…”

Haar man: „Ik denk dat ze vijf minuten binnen zijn geweest…”

Kapster 2: „Goed gedaan, toch. Laat ze maar lekker in Amsterdam blijven.”

Het werd verteld op een manier alsof dit gewoon en logisch gedrag is. Een echte held was de discussie aangegaan, dacht ik later, maar wij keken naar onze worsten.

Ik hoorde mezelf de fantastische zin „Nog een hapje worst en dan gaan we” zeggen.

De vriendin zei dat ze vegetariër was.

We wensten ze allemaal nog een fijne barbecue, bij het weglopen kwam het besef dat het gesprek nu over ons ging.

Toen we een dag later op tuinstoelen bij GroenLinks-mensen aan de andere kant van StefBlokGat zaten, zeiden die dat Pakistanen juist meer dan welkom waren in hun buurt.

„In dat huis bijvoorbeeld”, wees de gastvrouw naar een villa met vrij zicht over de velden.

Ze wisten zelf ook wel dat de kans klein is dat dezelfde mensen dat zouden kunnen kopen. Daarna werd moeiteloos doorgeschakeld naar het plan om alles tussen Amsterdam en Alkmaar te hernoemen tot Amsterdam Wetlands en wat dit voor de huizenprijzen zou gaan betekenen.

