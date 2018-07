Politiebonden verwerpen cao-bod en kondigen acties aan

De politievakbonden zijn “zwaar teleurgesteld” in het loonbod dat ze maandag kregen van minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) en korpschef Erik Akerboom. Woensdag gaan politieagenten daarom opnieuw actie voeren, laat vakbond ACP op Twitter weten.

Agenten gaan hun onvrede die dag persoonlijk kenbaar maken aan Grapperhaus, laat een woordvoerder van ACP weten. Dat zullen ze doen bij een bezoek van de bewindsman aan een trainingscentrum van de politie in het Zeeuwse Nieuwdorp. De agenten gaan Grapperhaus “bij een verkeerscontrole staande houden”, maar het gaat wel om een ludieke actie, benadrukt de zegsman.

Politiebond Politievakbond ACP

Wij blijven aandacht vragen voor onze situatie. Morgen voeren wij actie Zeeland. Dit gebeurt tijdens het bezoek van minister Grapperhaus aan het IBT-centrum in Zeeland.

#caopolitie https://t.co/EThIuFbVMZ Nog steeds hebben de politiebonden geen bevredigende reactie ontvangen op hun herstelplan.Wij blijven aandacht vragen voor onze situatie. Morgen voeren wij actie Zeeland. Dit gebeurt tijdens het bezoek van minister Grapperhaus aan het IBT-centrum in Zeeland. 24 juli 2018 @ 12:34 Volgen

Grapperhaus en Akerboom stelden maandag voor om agenten een loonsverhoging van 7 procent te geven, uitgesmeerd over de komende drie jaar. Daarnaast beloofde het duo een eenmalige bonus van vijfhonderd euro in 2019. Het bod was een poging de vastgelopen cao-onderhandelingen tussen de politietop en de bonden vlot te trekken.

Lees ook: Gezag Nationale Politie in gevaar

Niet genoeg

Volgens de ACP-woordvoerder is het loonbod echter nog niet genoeg. “Het gaat om veel meer dan geld. We hebben het ook over de capaciteit en over de werkdruk.” Sinds de haastige invoering van de Nationale Politie in 2013, en de bijbehorende reorganisaties, is de druk op agenten flink toegenomen. Het ziekteverzuim stijgt mee.

Aan die klachten doen Grapperhaus en Akerboom in hun voorstel te weinig, aldus de woordvoerder van ACP. “Het is te veel tekst en te weinig oplossing. Het is nu veel praten, veel commissies, allemaal ingewikkeld. Wij willen actie. Als je niet uitkijkt, verzandt alles in het vergadercircuit.” Bij de actie op woensdag zullen agenten “nogmaals proberen” om Grapperhaus te overtuigen, zegt de woordvoerder.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid kon dinsdagmiddag nog geen reactie geven.