‘Noord-Korea breekt lanceerinstallatie af’

Noord-Korea lijkt begonnen met het afbreken van zijn belangrijkste installatie voor het lanceren van satellieten. Op Amerikaanse satellietbeelden is te zien dat er op de Sohae-raketbasis ontmantelingswerkzaamheden aan de gang zijn, concludeert de op Noord-Korea gerichte onderzoekswebsite 38 North maandag.

De Noord-Koreanen zouden de raketbasis op meerdere plekken aan het afbreken zijn. Om te beginnen bij het grote lanceerplatform. Daar zijn bouwkranen verschenen, tonen de vrijdag en zondag genomen foto’s aan. Ook is ogenschijnlijk een begin gemaakt met de ontmanteling van het transportplatform waarmee de raketten naar de lanceertoren gebracht kunnen worden. Even verderop is een testbank voor raketmotoren volledig weggehaald.

Lees ook: Historisch? Trump vindt alvast van wel

Met de ontmanteling van de Sohae-basis komt de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un een belofte na die hij heeft gemaakt aan de Amerikaanse president Donald Trump. Tijdens hun topontmoeting vorige maand in Singapore zei Kim toe één van zijn raketinstallaties te laten afbreken. Het was de meest concrete handreiking die hij deed.

Het is zeker niet gezegd dat Kim met de sloopwerkzaamheden bij de lanceringsinstallatie ook is begonnen met de naleving van de belangrijkste afspraak die hij met Trump maakte: dat Noord-Korea zich zou inzetten “voor de volledige nucleaire ontwapening van het Koreaanse schiereiland”.

Verzekeringspolis

Sterker nog, de kans dat Kim daar ooit aan zal beginnen, is volgens kenners en analisten erg klein. Kims kernwapenarsenaal is voor hem namelijk een belangrijke verzekeringspolis. Zo lang Noord-Korea een kernmacht is, zal normaal gesproken geen land erover denken een invasie te beginnen en het regime van de troon te stoten.

Lees ook: Trump gunt leider van ‘As van het kwaad’ plek op wereldtoneel

Voorlopig heeft de ontmanteling van het Sohae-complex nog weinig gevolgen voor de nucleaire capaciteiten van Kim, aldus de Zuid-Koreaanse raketdeskundige Lee Choon-geun tegen persbureau Reuters. Het complex werd immers vooral gebruikt voor het lanceren van satellieten. De impact kan groter worden als de Noord-Koreanen ook de rest van de basis afbreken, zegt Lee. “Ze zouden dan een installatie weghalen waarmee ze snel meerdere intercontinentale ballistische raketten achter elkaar kunnen lanceren.”

De testbank die nu is weggehaald, zal Pyongyang sowieso niet missen. De raketbouwers van het stalinistische regime gebruikten Sohae om motoren te ontwikkelen voor ballistische raketten, maar dat is nu niet meer nodig. Vorig jaar verklaarde Kim het Noord-Koreaanse atoomraketprogramma per slot van rekening voor voltooid, nadat hij een projectiel had getest dat het hele Amerikaanse vasteland kan treffen.

De ligging van de raketinstallatie die nu schijnbaar wordt ontmanteld:

Bekijk ook de special die we vorig jaar maakten over het conflict met Noord-Korea.