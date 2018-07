Natuurbrand in Nationaal Park De Hoge Veluwe

In de buurtschap Oud Reemst in Nationaal Park De Hoge Veluwe heeft een grote brand dinsdagmiddag ongeveer vier hectare bos en heide verwoest. Het vuur was na ongeveer een uur onder controle, meldt de brandweer. Wel blijven de hulpdiensten nog tot in de avond nablussen, zegt een woordvoerder van de brandweer.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De eerste melding was die van een bermbrand aan de rand van het natuurpark. Door de hitte en droogte kon het vuur zich snel verspreiden, aldus de woordvoerder.

Er was veel rookontwikkeling, zo valt op beelden van de brand te zien. De Harderwijkerweg bij Otterlo werd daarom afgesloten. In totaal rukten acht brandweervoertuigen uit en daarnaast werden er nog extra blusauto’s ingezet. Ook de politie was ter plaatse.

Nationaal Hitteplan

Op verschillende plaatsen in het land zijn kleine en grotere branden geweest vanwege de aanhoudende hitte en droogte. Het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft maandag het Nationaal Hitteplan ingesteld.

Oud-Reemst, het gebied waar de brand woedde, ligt in het zuiden van het nationale park. Een deel van de buurtschap valt binnen de Hoge Veluwe en een deel valt daarbuiten en is in beheer van Natuurmonumenten. Het gebied is populair bij fietsers en recreanten.