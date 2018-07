Kijken: Inge Ginsberg, 96 jaar en deathmetalzangeres

Een oude vrouw in een rode jurk loopt het podium op. “Mijn naam is Inge Ginsberg”, zegt ze met krakende stem in de microfoon. Spotlights schijnen op haar neer. “Mijn grootste talent is niet zingen. Dat is overleven.”

Ze kijkt naar links en haar band zet in. Scheurende riffs, rollende drums en een headbangende gitarist. De juryleden van de Zwitserse talentenshow Die grössten Schweizer Talente schieten elkaar aan. Het publiek aarzelt, maar klapt algauw mee. In het Duits, haar moedertaal, valt Ginsberg bij:

“We vernietigen cultuur en natuur!

We stikken in vuil!

Alles wat goed en mooi is, is verdwenen!”

Ginsberg: 96-jaar, Holocaustvluchteling en deathmetalzangeres.

America’s Got Talent

In een korte video op de site van The New York Times volgt documentairemaker Leah Galant de fascinerende Ginsberg bij haar voorbereidingen op een auditie voor het wereldberoemde America’s Got Talent.

“In de Amerikaanse en zelfs Europese cultuur worden oude mensen uitgesloten van het leven”, zegt de Oostenrijks-Amerikaanse zangeres aan het begin van de documentaire - haar Engels doorspekt met een vet Duits accent. “Maar je moet de kans krijgen om gehoord te worden.”

Ginsberg, een even parmantige als frêle dame, zocht op haar 93ste naar nieuwe manieren om haar gedichten aan de man te brengen. Een jonge vriend had een idee: haar teksten, vaak handelend over dood en bloed, waren net deathmetalteksten, zei hij. Hij, gitarist, hielp haar een band op te zetten.

Gaandeweg de documentaire ontvouwt Ginsberg haar levensverhaal. De deathmetalcarrière van de Oostenrijks-Amerikaanse dichteres blijkt daarin een voetnoot. Gevlucht door de Oostenrijkse bergen dook Ginsberg samen met haar man tijdens de Tweede Wereldoorlog onder in Zwitserland om aan de Jodenvervolging te ontkomen. Na de oorlog verhuisde het koppel naar Hollywood, waar ze nummers schreven voor Dean Martin, Nat King Cole en andere grote sterren van die tijd.

Zwitserse talentenshow

Uiteindelijk, al ver in de negentig, belandt ze op het podium van een Zwitserse talentenshow. “Het is belangrijk om actief te blijven en jezelf te omringen met jonge mensen en dingen te doen die je nog nooit gedaan hebt”, zegt ze tegen de juryleden en het publiek van Die grössten Schweizer Talente. “Jullie mogen me uitlachen, maar dan moeten jullie hetzelfde doen als ik als jullie 94 zijn.”

Het publiek lacht, de band zet in. Ginsberg, opgewonden door de applaudisserende toeschouwers, haalt adem. En dan begint ze met schreeuwen.

De documentaire: