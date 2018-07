Ineens stond alles in lichterlaaie

Zeker 60 mensen zijn om het leven gekomen als gevolg van bosbranden in de buurt van de Griekse hoofdstad Athene. De slachtoffers zijn voornamelijk Griekse toeristen die verbleven in de kleine badplaats Mati. Families en kinderen zaten in de val door het vuur en de rook.