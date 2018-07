Hitte in Nederland: lagere waterdruk in het noorden, oproep tot tropenroosters

Het hele land ondervindt de gevolgen van de hitte. Door extreme droogte ontstaan er problemen die we in normale zomers niet meemaken. Een overzicht van de gebeurtenissen die met de hitte en droogte te maken hebben:

In Groningen daalt de waterdruk

In de provincie Groningen was de waterdruk, dankzij de grote vraag, maandag lager dan normaal. In de nacht van maandag op dinsdag is dit hersteld, maar het Waterbedrijf Groningen heeft dinsdag alsnog besloten minder water uit de kraan te laten komen. “Het zal de klanten bijna niet opvallen, maar door dit besluit houden we onze buffers vol”, legt een woordvoerder uit. “Tijdens de twee piekmomenten, ‘s ochtends vroeg voordat mensen naar hun werk gaan en ‘s avonds tussen 18 en 22 uur, zien we dat er meer water wordt gevraagd dan er in de voorraden zit.”

Bruggen in Amsterdam dicht

In Amsterdam blijven veertien bruggen op de zogenoemde Oostroute vandaag dicht. De bruggen zitten ‘op slot’: het metaal is door de langdurige warmte uitgezet. Eerst werden de bruggen nog gekoeld met water uit de grachten, maar dat bleek niet genoeg. Het gaat om de Berlagebrug, Hogesluis, Torontobrug, Nieuwe Amstelbrug, Magere brug, Walter Süskindbrug, Vaz Diasbrug, Hortusbrug, Scharrebiersluisbrug, Kortjewantsbrug, Langedoksbrug, Oosterdoksbrug, Jan van Galenbrug en de Sloterdijkerbrug. De scheepvaart wordt omgeleid, voor de pleziervaart heeft het nauwelijks gevolgen. Alleen boten met een mast kunnen er niet onderdoor. Vanmiddag wordt gekeken of de bruggen op de Westroute ook dichtgehouden worden.

Op de Leidsche Rijn, tussen Harmelen en het Amsterdam-Rijnkanaal, geldt vanaf vandaag een vaarverbod. Vanuit zee komt zout water Nederland binnen en om verzilting te gaan gedaan wordt extra zoet water naar het westen gepompt. Het gaat om 7.000 liter water per minuut, afkomstig uit de Lek en het IJsselmeer, dat de rivier de andere kant op moet laten stromen. Het waterpeil in de Leidsche Rijn wordt tussen de 30 en 60 centimeter verhoogd en zal hierdoor sneller gaan stromen. Het waterschap gaat ervan uit dat het vaarverbod meerdere weken geldt.

Seniorenorganisatie ANBO: RIVM overdrijft

Seniorenorganisatie ANBO vindt dat het RIVM overdrijft door een hitteplan te activeren nu het een aantal dagen warm is in Nederland. “Al die paniekverhalen. Het is toch logisch dat je vandaag geen winterjas aantrekt?”, sprak een woordvoerder tegen het ANP. De organisatie hekelt vooral dat er weinig nieuws in het hitteplan staat: “Maar wat staat er nou eigenlijk in dat je nog niet wist? Dat je voldoende water moet drinken, goed smeren, de schaduw moet opzoeken en goed zorgen voor kwetsbare ouderen? Professionals in verzorgingstehuizen doen dat natuurlijk allang. En ouderen hebben ook wel vaker warme zomers meegemaakt”.

FNV: bouwvakkers, neem pauze

Vakbond FNV raadt bouwvakkers aan met dit weer vaker even pauze te nemen en intensief werk te vermijden. Ook adviseert de vakbond om koelvesten, koelpetten met nekflap en een zonnebril te dragen en zoveel mogelijk in de schaduw te werken. De zon moet sowieso vermeden worden tussen 12.00 en 15.00 uur.

Brancheorganisatie Evofenedex roept logistieke bedrijven op te werken met een tropenrooster. Ook adviseert het bedrijven extra water voor magazijnmedewerkers te regelen en de werkplek te voorzien van voldoende zonwering. De brancheorganisatie zegt dat werkgevers wettelijk verplicht hun medewerkers tegen gezondheidsschade door hitte te beschermen. Aangezien magazijnen vaak platte daken hebben, kan de temperatuur daar flink oplopen. In Nederland werken ongeveer 600.000 mensen in magazijnen.

LTO Glaskracht Nederland roept ook op tot een tropenrooster in de kassen.

‘Vlissingen droogste plek van Nederland’

De droogste plek van Nederland ligt, als we weerman Jos Broeke moeten geloven, in Zeeland. In Vlissingen is er in de eerste helft van de zomer slechts 1,6 millimeter neerslag gevallen. Het vorige record stamt uit 1962 en stond op 20 millimeter.

Eerste schademeldingen van boeren

Landbouwverzekeraar Vereinigte Hagel uit Smilde (Drenthe) heeft tientallen schademeldingen ontvangen wegens de droogte, meldt RTV Drenthe. Boeren uit de Achterhoek, de Hoge Veluwe, Zeeland en Limburg hebben een melding gemaakt van droogteschade. Vooral telers van aardappelen, uien en bieten verwachten flinke schade. De verzekeraar keert uit vanaf een neerslagtekort van 250 millimeter. Overal in het land, behalve in Drenthe, is dat bereikt.

Omroep Zeeland meldde maandag dat een pruimenteler uit Wemeldinge (Zeeland) mogelijk 60.000 kilo pruimen niet kwijt kan omdat het fruit drie millimeter te klein is. Veel supermarkten zouden alleen pruimen van minimaal 38 millimeter willen verkopen en die van hem zijn 35 millimeter. Aangezien de boer dicht bij de Oosterschelde woont, is het grondwater te zout om zijn fruit te beregenen. Via Facebook lijkt de man alsnog zijn fruit te kunnen verkopen.

Nederland is bevangen door hitte en droogte, en naar verwachting houdt dit nog wel even aan. Het RIVM activeerde maandag het Nationaal Hitteplan voor heel Nederland. Tegelijkertijd geldt er code geel voor de aanhoudende hitte. Het alarm van de KNMI geldt overal in het land, behalve de Waddeneilanden.