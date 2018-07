Omzetgroei uitzendbureau Randstad vlakt af

Uitzendbureau Randstad heeft de omzet de laatste maanden opnieuw zien stijgen, maar de groei is wel iets afgevlakt. Dat blijkt uit dinsdag gepubliceerde tweedekwartaalcijfers van het op een na grootste uitzendbureau ter wereld.

De autonome omzetgroei (zonder effecten van overnames) steeg met 5 procent naar ruim 6 miljard euro. In het eerste kwartaal bedroeg de omzetgroei nog 7,4 procent.

Vooral in Zuid-Europese landen deed het uitzendbureau het vorig jaar extreem goed, met omzetstijgingen tot wel 26 procent in Italië. In die landen vlakt de groei nu af. Al was de omzetgroei in Italië in het tweede kwartaal alsnog 10 procent ten opzichte van een jaar eerder. De nettowinst steeg afgelopen kwartaal met 27 procent naar 193 miljoen euro.

Digitale strategie

Het in 2016 overgenomen Amerikaanse bedrijf Monster, in Nederland bekend van vacaturesite Monsterboard, is nog niet winstgevend. Er wordt nog steeds geïnvesteerd in technologische vernieuwingen en marketing. Ook komend jaar verwacht topman Jacques van den Broek daar nog een verlies.

Volgens Van den Broek is Monster niet overgenomen om zijn winstgevendheid. „We zagen vooral veel potentie voor onze digitale strategie. Op LinkedIn na hebben we nu het grootste databestand voor personeel ter wereld.”

Die grote kaartenbak gebruikt Randstad om betere analyses te kunnen maken van de arbeidsmarkt in verschillende landen. Van den Broek: „Het is cruciaal als je klanten kunt laten zien hoe de arbeidsmarkt eruit ziet en als je in een groot bestand kunt zoeken naar mensen.”

Correctie (24 juli 2018): In een eerdere versie van dit artikel stond in de eerste alinea dat het ging om halfjaarcijfers. Dat moest tweedekwartaalcijfers zijn en is hierboven aangepast.