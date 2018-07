Filmoverzicht: ‘Don Quixote’ is trouw aan Cervantes, geloof en activisme in ‘First Reformed’

●●●●● The Man Who Killed Don Quixote: Tragikomedie Terry Gilliams bewerking van Cervantes’ meesterwerk ‘Don Quichot van La Mancha’ gaat net als het origineel over een onttoverde wereld waaruit alle ridderlijkheid jammerlijk is verdwenen. Zijn film is een pleidooi voor de verbeelding. Lees de recensie: Hoffelijkheid, heldendom en idealisme zijn zo gek nog niet Regie: Terry Gilliam. Met: Adam Driver, Jonathan Pryce, Joana Ribeiro, Stellan Skarsgård. In: 31 bioscopen

●●●●● First Reformed: Drama Op ingetogen manier behandelt Paul Schrader grote kwesties in ‘First Reformed’, zoals geloof versus activisme. Lees de recensie: Op meesterlijke wijze wanhopen over de toekomst van de planeet Regie: Paul Schrader. Met: Ethan Hawke, Amanda Seyfried. In: De Filmhallen, Amsterdam

●●●●● Ideal Home: Komedie ‘Ideal Home’ wil met soms grove zelfspot duidelijk maken dat ook een ouder homo-stel best een kind kan opvoeden. Jammer dat de film blijft steken in typetjes. Lees de recensie: Homostel als oudbakken typetjes Regie: Steve Coogan. Met: Paul Rudd, Steve Coogan, Kate Walsh, Alison Pill. In: 18 bioscopen

●●●●● The Road to Mandalay: Drama Of je nu voor oorlog wegvlucht of door de oorlog niet kunt werken en vertrekt, de Myanmarese filmmaker Midi Z laat zien dat het resultaat hetzelfde is: een leven als illegaal in de marge. Lees de recensie: De fysieke uitputting van twee illegale Rohingya-vluchtelingen Regie: Midi Z. Met: Kai Ko, Wu Ke-Xi. In: 16 bioscopen

●●●●● Takara, la nuit où j’ai nagé: Arthouse Het Frans-Japanse ‘Takara, la nuit où j’ai nagé’ is een masterclass in het naturel in beeld brengen van een jong kind. Lees de recensie: Door de sneeuw naar papa Regie: Kohei Igarashi en Damien Manivel. Met: Takara Kogawa. In: 4 bioscopen