Doden en honderden vermisten door dambreuk Laos

Bij een dambreuk in Laos is maandagavond (plaatselijke tijd) een onbekend aantal doden gevallen. Honderden mensen worden nog vermist, meldt het Laotiaanse persbureau KPL dinsdag.

De ramp gebeurde in de zuidelijke provincie Attapeu, bij een groot damproject dat sinds 2013 in aanbouw is en in 2019 klaar had moeten zijn. Niet de met een waterkrachtcentrale uitgeruste hoofddam begaf het, maar een bijdam die voor een hogere waterstand in het stuwmeer moest zorgen.

De overstroming die ontstond na de dambreuk overspoelde zes dorpen. Zo’n 1.300 gezinnen, oftewel 6.600 mensen, raakten dakloos. De provinciale autoriteiten zeggen dat ze alle hulp kunnen gebruiken. Er is onder meer behoefte aan kleding, eten, drinkwater en medicijnen.

Een maandelijkse vergadering van het Laotiaanse kabinet is door premier Thongloun Sisoulith afgelast. Hij heeft zijn ministers en andere hoge functionarissen naar het rampgebied gestuurd om daar de reddingswerkzaamheden te coördineren.