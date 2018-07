Dit zijn de vijf meest besproken stukken van vandaag

In het noorden van Nederland daalt de waterdruk , in Amsterdam blijven bruggen dicht en de stadiondeuren open, en bouwvakkers wordt geadviseerd vaker te pauzeren. Volg al het nieuws over de hitte .

De Tour de France is saai, het Franse voetbal is saai, de kunst in de openbare ruimte is saai, en in Nieuwspoort wordt niet meer gedronken, schrijft Maxim Februari. Dankzij ons allemaal, want wij geloven heilig in de verzakelijking die zal leiden tot de volmaakte samenleving. Het is het misleide geloof dat je mensen tot perfectie kunt verplichten.