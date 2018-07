‘Come On To Me gaat eerder over seks dan over liefde’

Van Singapore tot Maastricht, en van Wognum tot Enter, kortom wereldwijd hebben honderden lezers gehoor gegeven aan de oproep van 12 juli om zich te wagen aan een Nederlandse vertaling van Paul McCartneys nieuwste single ‘Come On To Me’.

De vertaallust werd duidelijk geprikkeld door McCartneys uitdagende rocknummer waarin hij een flirt bezingt. Er kwamen zelfs gezongen inzendingen binnen (van Ben Kranen uit Singapore en Sam van Haaster uit Amsterdam).

Straks een aantal inzendingen (we kunnen ze lang niet allemaal recht doen, maar dank aan allen!). Eerst even terug naar de bron. Het eerste couplet van Paul McCartneys lied luidt:

I saw you flash a smile, that seemed to me to say

You wanted so much more than casual conversation

I swear I caught a look before you turned away

Now I don’t see the point resisting your temptation

En dan komt het moeilijk vertaalbare refrein, reden waarom we de hulp van de lezers inriepen:

Did you come on to me, will I come on to you?

If you come on to me, will I come on to you?

‘Wil je nu met mij’ of ‘versierde je mij nu’, zo vertaalden de meeste lezers ‘Did you come on to me?’ Ook waren er veel varianten met ‘lonken’, ‘flirten’ of ‘val jij nu op mij’.

Zoals van Koen van Dijk, die ook het eerste couplet meenam: ‘Jouw glimlach zei zoveel/ Dat voelde ik meteen/ Jij wilde zoveel méér/ dan doorsnee conversatie/ Jij keek en keek weer weg/ Maar mijn verweer verdween/ Werd ik verleid? En leidt/ dit tot een invitatie?/ Was dit een flirt met mij?/ Wordt dit een flirt met jou?’

Er waren heel hoofse Nederlandse varianten op het in het Engels nogal seksueel beladen ‘come on to me’, zoals ‘Zijn we bestemd voor elkaar?/ Zijn onze zielen gestemd als een gitaar?/ raak je mijn hart als een snaar?’ van C.H. Bruinink. Ander liefdesspel bij Harry Caarls: ‘Zoek jij het spel met mij/ Ga ik dan mee met jou/ Als jij met mij en ik met jou de liefde speel.’

Directer werd al Wanda Sloos, die varieerde met: ‘Zet jij de eerste stap? Of moet ik aan de bak?/ Wie zet die eerste stap? Wie heeft het grootste zwak?’

Toch was het niet allemaal zoetgevooisd minnegekweel in de vertalingen. Hoon was er bijvoorbeeld van Marijn Ophorst voor het feit dat in onze lezersoproep McCartneys nummer een ‘liefdeslied’ werd genoemd: „Dit gaat gewoon over keiharde rauwe seks” schreef hij, „en staat in een lange McCartney-traditie van ranzige liedjes zoals ‘Hi Hi Hi’, ‘Why Don’t We Do It In The Road?’ en ‘Girls’ School’”.

Zijn vertalingssuggestie, eerste couplet en refrein: ‘Jij lachte lief naar mij, ik wist hoe laat het was/ Jij wilde veel meer dan een beetje met me kletsen/ Ik vang nog net jouw blik, jij nipt weer aan je glas/ Kan mij het schelen, ik wil heerlijk met je ketsen/Wil jij vannacht met mij? Dan wil ik ook met jou.’

Er waren meer die Ophorsts seksconclusie deelden. Vervang flirten maar door vozen, schreef Arlette Krijgsman, en Karoline Bozelie stelde dat flirten toch stiekem de vraag ‘neuken ;-)’ is. Ook Maarten Baas en David Llewellyn Dodds zaten op die double entendre-lijn. Llewellyn Dods, kenner van Britse Arthur-literatuur, vermoedt, verwijzend naar John Dowlands gedicht uit 1797 Come Again dat Come On To Me ook een toespeling van McCartney is op ‘klaarkomen’. Daarmee wordt Frank Petersens refreinvertaling ‘Geilde jij daar net op mij, of geilde ik op jou?’ weer adequater.

Emile Demarteau, tot slot, herinnerde zich hoe vroeger op de basisschool altijd de term ‘het aan hebben’ gebruikt werd als er geflikflooid werd. Hij komt daarom met: ‘Heb jij het aan met mij, heb ik het aan met jou?/ Als jij het aanmaakt met mij, maak ik het dan aan met jou?’

Een aantal inzendingen:

In ’t Nedersaksisch: Ik kieke wa noar oew Ne wonderschone lach Woardeur ik effen dach Ik zee wa kansen um met oew hier te goan dansen Gin donder leut iej blieken Mer ik zag oew wa kieken Nem d’r nog ene, doarnoa kom ik in de bene Kiek iej wier noar miej noew? Ik kieke wa noar oew Wiej zeet in disse hitte Mekare wa zitten



Wil jij het doen?

Wil jij het met me doen, wil ik het met je doen? Als jij het met me doet, wil ik het met je doen?



Kom ik dichterbij?

Die blik die jij me gaf, ga ik daar nu op af? Was die blik echt voor mij, kom ik nu dichterbij?