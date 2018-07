Christie’s haalt recordomzet met dank aan Chinese verzamelaars

Heb je kunstgeschiedenis gestudeerd en spreek je Chinees? Bij Christie’s kun je meteen aan de slag, zegt Arno Verkade, managing director van de Nederlandse vestiging van het veilinghuis.

Christie’s publiceerde dinsdagmorgen de beste halfjaarcijfers uit de 252-jarige bedrijfsgeschiedenis. Vergeleken met een jaar geleden is de omzet van het grootste veilinghuis ter wereld in de eerste helft van 2018 met 26 procent gegroeid, naar bijna 3 miljard pond, ruim 3,3 miljard euro.

Die groei stoelt voor een belangrijk deel op de toestroom van nieuwe klanten uit Azië, en dan vooral uit China. De omzet in Azië verdubbelde naar bijna een kwart van het totaal. Nieuwe klanten zijn goeddeels verantwoordelijk voor die groei.

Op 15 mei bracht Constantin Brancusi’s beeld La jeune fille sophistiquée (1928-1932) in New York 71 miljoen dollar op. Foto Christie’s

Christie’s heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de Aziatische markt, zegt Verkade. In het Westen werden veilingzalen gesloten, activiteiten afgestoten en medewerkers ontslagen. Maar in het Verre Oosten investeerde Christie’s juist, met nieuwe kantoren en veilingzalen in Hongkong, Shanghai en Beijing.

In Azië heeft Christie’s veel succes met veilingen van Aziatica en van luxe goederen als handtassen, wijn en juwelen. Tegelijkertijd doet Christie’s pogingen de smaak van de oosterse klanten voorbij porseleinen penselenbakjes en kalligrafie te trekken. Verkade: „We proberen onze klanten daar op te leiden in westerse kunst.” Zo werd in november in Hongkong een themaveiling gewijd aan de Franse impressionist Claude Monet. En met succes: driekwart van het aanbod ging naar Aziatische kopers.

De Aziatische klanten zijn vooral geïnteresseerd in de allerduurste kunst, in kunstwerken van minstens 10 miljoen dollar. „De nieuwe Chinese verzamelaars hebben nauwelijks oog voor de middenmarkt”, zegt Verkade. „Ze zoeken museale kunst voor hun particuliere musea.”

Neem het duurst geveilde kunstwerk van dit voorjaar, een naakt uit 1917 van de Italiaanse schilder Amadeo Modigliani. Dat werd in mei bij Sotheby’s door de Chinese miljardair Liu Yiqian gekocht. Hij deed zijn aankoop – kosten 157,2 miljoen dollar – voor zijn privé-museum in Shanghai.

In maart werd Andy Warhols Six Self Portraits (1986) in Londen geveild voor 22,6 miljoen pond. Foto Christie’s

Sotheby’s

Sotheby’s heeft zijn halfjaarcijfers nog niet gepubliceerd. Maar website Blouin Art Info, dat de veilingopbrengsten van het beursgenoteerde Sotheby’s optelde, voorspelt dat ook daar de omzet is gestegen, namelijk met ruim 11 procent naar omgerekend 2,4 miljard euro.

De twee grote veilinghuizen hebben in de eerste helft van dit jaar dus voor zo’n 5,7 miljard euro aan kunst verkocht. Die recordomzet werd gerealiseerd met minder veilingen dan in het verleden en is dus vooral het gevolg van de strategie zich te richten op de bovenkant van de markt.

Dat blijkt bijvoorbeeld uit de toegenomen verkoop van kunstwerken met een waarde van boven de 10 miljoen pond: dat waren er dit jaar 55 tegen 38 een jaar geleden. En het aantal nieuwe klanten dat meer dan een miljoen pond voor een kunstwerk overhad, nam toe met 32 procent.

De florissante cijfers van Christie’s zijn overigens deels gekleurd door de veiling van de nalatenschap van Peggy en David Rockefeller. De kunstverzameling van het Amerikaanse echtpaar bracht in mei 835 miljoen dollar op en werd daarmee de duurste privé-verzameling ooit.

Mbembe-beeldje (Nigeria, 17/18-de eeuw) uit de collectie van Liliane en Michel Durand-Dessert in Parijs geveild voor 1,9 miljoen euro. Foto Christie’s

Nederland

De recent stevig afgeslankte Nederlandse vestiging van Christie’s maakte in de eerste helft van het jaar 8,4 miljoen euro omzet, 30 procent minder vergeleken met een jaar geleden. Die afname was te verwachten, zegt directeur Verkade. „We doen nog maar een paar veilingen met naoorlogse kunst.” Door fors in de kosten te snijden – aanzienlijk minder personeel en veel kleinere huisvesting – zijn de winstcijfers van Christie’s Nederland juist heel goed, zegt Verkade.

In Amsterdam hebben zich eveneens diverse nieuwe kopers uit Azië gemeld. Verkade: „Zij mengden zich dit voorjaar bijvoorbeeld in de strijd om een tekening van Basquiat en een schilderij van Polke. Voor Amsterdam zijn dat de duurste kunstwerken die we veilen. Voor de Aziaten is dat ongeveer de goedkoopste kunst waarvoor ze belangstelling hebben.”

Ook in Amsterdam, zegt Verkade, zit hij verlegen om een Chinees sprekende collega.