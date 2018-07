Brussel legt Philips boete op van bijna 30 miljoen euro

De Europese Commissie heeft Philips een boete opgelegd van 29,8 miljoen euro voor het instellen van minimumprijzen bij de verkoop van elektronica via onlineshops. Omdat het technologieconcern heeft meegewerkt met het onderzoek valt de boete 40 procent lager uit, meldt de Commissie dinsdag.

Ook de technologieconcerns Asus (Taiwan), Pioneer en Denon & Marantz (beide uit Japan) werden beboet. Zij moeten respectievelijk 63, 10 en 7 miljoen euro betalen aan Brussel. In totaal legde de Europese Commissie een boete op van 111,2 miljoen euro.

Dreigen met sancties

Volgens EU-commissaris Margrethe Vestager (Mededinging) hebben de vier ondernemingen prijsrestricties opgelegd aan onlineaanbieders van consumentenelektronica. Wanneer de webwinkels hun producten onder de minimumprijzen verkochten, werd er gedreigd met sancties zoals het blokkeren van leveringen. Daarnaast hielden de elektronicafabrikanten op “geavanceerde” wijze de onlineprijzen in de gaten waardoor ze snel konden ingrijpen in het geval van prijsdalingen.

Het effect was dat “miljoenen Europese consumenten” meer moesten betalen voor keukenapparatuur, haardrogers, koptelefoons en andere producten, schrijft Vestager in een verklaring. Ze noemt de prijsafspraken “illegaal onder de EU-mededingingsregels”.

Philips overtrad de regels vanaf eind 2011 tot en met 2013 in Frankrijk met producten als keukenapparatuur, koffiemachines, stofzuigers, homevideosystemen, elektrische tandenborstels en haardrogers. Zowel Denon & Marantz als Pioneer ging in de fout in Nederland. Consumenten of bedrijven die zijn gedupeerd kunnen een rechtszaak aanspannen voor een schadevergoeding.