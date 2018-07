Bergkoning Alaphilippe wint eerste Pyreneeën-rit

Julian Alaphilippe heeft de zestiende etappe van de Tour de France gewonnen. In de eerste van drie Pyreneeënritten kwam de Fransman na 218 kilometer solo aan in Bagnerès-de-Luchon. De Nederlanders Bauke Mollema en Robert Gesink, die de hele dag mee in de aanval waren, finishten respectievelijk als vierde en zesde.

De groep klassementsrenners, onder wie de Nederlanders Tom Dumoulin en Steven Kruijswijk kwam bijna negen minuten na Alaphilippe over de streep. De Brit Geraint Thomas behoudt de gele trui.

Eerder won de Fransman de tiende etappe

Op de dag dat Peter Sagan voor de honderdste keer in zijn loopbaan de groene trui mocht aantrekken, fietste het Tour-peloton van Carcassonne naar Bagnerès-de-Luchon, nabij de grens met Spanje. Een lange aanloop van ongeveer 140 kilometer leidde de renners via de Portet-d’Aspet naar de twee belangrijkste beklimmingen van de dag: de Col de Menté (1.349 meter) en de Col du Portillon (1.292 meter).

Protest

Na 28 kilometer werd de etappe korte tijd stilgelegd. Franse boeren probeerden het parcours te versperren met hooibalen. Bij de poging van de Franse politie om de actievoerders terug te dringen, werd gebruikgemaakt van traangas dat ook in de ogen van een aantal renners terechtkwam. Na een onderbreking van 15 minuten kon de koers worden hervat.

De kopgroep werd na de hervatting dan eindelijk gevormd, door liefst 44 renners – even later zelfs 47. Onder hen Gesink, Mollema en drie andere Nederlanders Koen de Kort, Tom-Jelte Slagter en Marco Minnaard.

De Belg Philippe Gilbert ging op de eerste klim op avontuur, bereikte in zijn eentje de top, maar vloog in de afdaling van zijn fiets toen hij een bocht verkeerd inschatte.

Bolletjestrui

Op de Col de Menté kwam bolletjestruidrager Alaphilippe als eerste van een groepje boven en verdiende zo weer de nodige punten voor het bergklassement.

Aan de voet van de laatste col was er een kopgroep van een vijftiental renners, waaruit Gesink en de Italiaan Domenico Pozzovivo ontsnapten. Mollema lukte het om bij de twee koplopers aan te sluiten, gevolgd door Yates, de Spanjaarden Gorka Izagirre en Marc Soler en Alaphilippe.

Yates ging er in de laatste klimkilometers van de dag vandoor en pakte een voorsprong van een klein halve minuut op zijn belangrijkste achtervolger, Alaphilippe. Toen Yates in de afdaling ten val kwam, reed de 26-jarige Fransman hem voorbij.

Woensdag is er een ultrakorte, maar loodzware bergetappe: in 65 kilometer moeten twee cols van de eerste categorie worden beklommen, waarna de finish boven op de Portet ligt, 2.215 meter hoge berg van de buitencategorie.