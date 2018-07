Zet ’n bevroren fles water bij de ventilator en ga niet pootjebaden

Je telt pas mee met een actieplan, hittegolven zijn daarin niet anders. Ook al heeft de ‘activering’ van het Nationaal Hitteplan door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) niet meer om het lijf dan een oproep tot alertheid en een verzameling tips: er is geen overheidsingrijpen of crisiscentrum. En ook al is die oproep in eerste instantie alleen gericht op ‘kwetsbaren’ die extra gevoelig zijn voor de gevolgen van de hitte.

Als de thermometer vijf achtereenvolgende dagen boven de 25 graden uitslaat, waarvan drie dagen op 30 graden of meer, is sprake van een hittegolf.

De hittegolf die nu lijkt aangebroken, houdt naar verwachting ook na deze week aan. Dan is een goede voorbereiding geen overbodige luxe, ook voor niet-kwetsbaren.

In sommige Amerikaanse en Canadese steden bieden cooling centers door de overheid verzorgde koude lucht aan. Zulke officiële faciliteiten kent Nederland niet, maar ook een bezoek aan een bibliotheek, buurtcentrum of schaduwrijk park kan verkwikkend werken.

De echt doorgewinterde zomerliefhebber zoekt zijn heil bij de groothandel of het tuincentrum om het verschil te maken. Een witgeverfd dak weerkaatst het zonlicht, waardoor de warmte niet door het huis wordt vastgehouden. Ook het aanleggen van een daktuin zorgt binnenshuis voor verkoeling. Al kun je met dat klussen dan weer beter wachten totdat het buiten weer wat koeler is.

Met een zonwering, een airconditioning of een ventilator wordt de hitte beter beheersbaar. Voor optimaal effect zet je de ventilator ’s avonds, als het koeler is, bij een open raam. Of zet er overdag een flesje bevroren water bij.

En dan is er nog de precieze slaapplek. Slaap liever niet op het zuiden: daar komt de meeste zon binnen. Die schijnt bovendien tot laat in de avond vanuit het westen. Voor een koele nachtrust ben je beter af aan de noord- en oostzijde.

Met dagen boven de 30, misschien wel 35 graden liggen ook klamme nachten op de loer. Vermoedelijk zal de thermometer later deze week ’s nachts niet onder de 20 graden komen. Warme lucht stijgt op, ook binnen de muren van een huis. Het kan dus helpen om een of twee verdiepingen lager te slapen.

De giraffen in Ouwehands Dierenpark in Rhenen krijgen ijs. Foto Robin van Lonkhuijsen

‘Genoeg water drinken’ is het grootste cliché onder de hittemaatregelen. Maar ook al kent 96 procent van de Nederlanders volgens opiniepeiler Kantar TNS de aanbevolen richtlijn van anderhalve liter per dag, ruim eenderde haalt dat niet. Tijdens warme dagen is 2 liter aan te raden. Ook dat wordt deze dagen door lang niet iedereen gehaald.

Het RIVM schaart een aantal risicogroepen onder de kwetsbaren: mensen op leeftijd, met chronische ziekten of overgewicht en in verzorgingshuizen. Hun lichamen kunnen de warmte niet goed kwijt. Sommige aandoeningen en medicijnen hebben een ontregelende werking op de natuurlijke warmteregulatie van het lichaam. Bovendien vertonen zij volgens het RIVM vaak „inadequaat thermisch gedrag”. Ouderen zitten bijvoorbeeld hele dagen in de warmte aan het raam of slapen onder een winterdeken, zegt het Rode Kruis.

Het sleutelwoord is ‘aanpassen’. Het kost even voor het lichaam gewend is aan een tropische omgeving. Vooral ongetrainde sporters valt die gewenning zwaar. Let extra op de signalen die het lichaam afgeeft, en wacht een weekje met een intensief trainingsrondje.

Hardlopen, fietsen of voetballen in de hitte is niet per se verkeerd: genoeg landen waar de temperatuurgemiddelden hoog liggen en waar toch volop gesport wordt. Maar als de temperatuur stijgt, word je wel sneller moe. De warmteregulatoren van het lichaam winnen het van de spierkracht.

Een frisse duik of een voetenbadje voelt als een goede maatregel tegen de hitte. Maar dompel je je lichaam minutenlang in koud water, dan vernauwen de bloedvaten zich en kun je de warmte niet goed kwijt. Voor nek en polsen ligt dat anders: de slagaders die zich daar bevinden vernauwen niet door de kou.

Met de ramen wijd open, de gordijnen aan de kant en de lamellen omhoog loopt de binnentemperatuur overdag snel omhoog. Beter is het de ramen op een kier te zetten of, in het geval van airconditioning, dicht te laten. Tegen de avond is juist doorluchten het devies: dan mag alles open.

Bestuurlijke risico’s op de loer



Vulkaanuitbarstingen, tsunami’s en tornado’s zijn gevaarlijk en tegelijk spectaculair; een hitttegolf daarentegen is meer een sluipmoordenaar. De hete zomer van 2003 werd in Nederland pas zichtbaar toen een dijkverschuiving in Wilnis een woonwijk onder water zette. Op dat moment had de hitte al aan 1.400 mensen het leven gekost. In heel Europa vielen die zomer 70.000 hittedoden.

Die natuurramp kreeg ook bestuurlijke gevolgen, vooral in Frankrijk, waar de canicule tot vijftienduizend extra sterfgevallen leidde. De meeste slachtoffers waren ouderen, die soms thuis stierven terwijl de familie op vakantie was – net als de Franse ministersploeg. Toenmalig president Chirac kreeg de volle laag. Er was geen plan, het aantal artsen schoot tekort en er waren zo weinig bedden dat patiënten in de gangen behandeld werden.

Dat moest anders, besloot de Franse regering. Er kwam meer aandacht voor preventie. In volgende hete zomers werd water uitgedeeld en hield de arbeidsinspectie bouwvakkers en stratenmakers goed in de gaten. Elke gemeente kreeg een canicule-coördinator voor huisbezoeken.

Het Nederlandse Nationale Hitteplan stamt van na de zomer van 2006, die duizend levens kostte. Die hittegolf van dat jaar duurde zestien dagen, één dag korter dan de recordzomer van 1976. De Nijmeegse Vierdaagse werd gestaakt nadat op de eerste dag twee lopers overleden door de hitte. Honderden wandelaars raakten onwel.

Dit jaar ontsnapte de Vierdaagse aan de ergste hitte.

Minder geluk hadden de deelnemers aan de Twentse Rolstoelvierdaagse. Die had dinsdag moeten beginnen, maar werd maandagochtend vanwege „de continue aanhoudende warmte, hoge luchtvochtigheid, veel zonuren en weinig wind” afgelast.